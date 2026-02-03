Ragazza picchiata e accoltellata a morte: ricercato il fratello  

Napoli. Una ragazza di 22 anni, Ylenia Musella, è stata uccisa con una coltellata alla schiena. La giovane aveva il volto tumefatto ed evidenti segni di percosse: trasportata in gravissime condizioni all’ospedale evangelico Villa Betania, i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Le prime indagini della Polizia concentrano i sospetti sul fratello, Giuseppe, 28 anni, resosi irreperibile; al momento, non è chiara la presenza di altri a bordo dell’auto che ha condotto Ylenia in ospedale.

Il delitto si è consumato in un rione popolare della periferia est di Napoli, il Conocal a Ponticelli, degradato, segnato da spaccio e presenza camorristica, ma gli investigatori escludono legami con la criminalità organizzata: la causa dell’omicidio sarebbe una lite familiare. La Squadra mobile sta ricostruendo i rapporti tra Ylenia e il fratello, e le sue frequentazioni, anche sui social. Non risultano denunce da parte della vittima per stalking o violenze da ex partner. L’arma del delitto non è stata trovata e molti dettagli restano da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta in strada, tra urla, pugni e schiaffi al volto; poi con la coltellata mortale alla schiena. All’ospedale, parenti e amici hanno manifestato dolore e rabbia, ricordando Ylenia come una ragazza solare, energica e piena di vita. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso cordoglio e sottolineato l’impegno per la rigenerazione dei quartieri in difficoltà; il prefetto Michele di Bari ha invitato a fidarsi di forze dell’ordine e magistratura.

Il caso di Benevento

Buone notizie, invece, dall'ospedale di Benevento: sono in miglioramento le condizioni di Giulia De Luca, la 46enne ferita gravemente a fucilate lunedì dal marito a Paduli. Il lungo intervento cui è stata sottoposta le ha salvato la vita, anche se la prognosi per ora resta riservata. L'uomo è stato arrestato, dovrà rispondere di tentato femminicidio.

