Ragatzu stella del nuovo Budoni Per Bonomi segnali incoraggianti 

Buona la prima per il Budoni. Nel test d’esordio della stagione, i biancocelesti hanno superato 5-1 il Santa Teresa offrendo indicazioni incoraggianti. «Un test molto positivo, al di là del punteggio», commenta il vice allenatore e match analyst Alessandro Steri, «c’è stata un’ottima risposta da parte dei ragazzi. Abbiamo iniziato la preparazione il 23 luglio e veniamo da una settimana e mezzo di lavoro intenso, con doppie sedute e carichi importanti. Si sono viste buone trame di gioco: oltre alla parte fisica, mister Claudio Bonomi ha lavorato anche sull’aspetto tattico e sabato si è già visto qualcosa di interessante».

Sul piano realizzativo, doppietta per i due nuovi acquisti: l’esterno d’attacco Alessio Bartolotta (2000), cresciuto nella Roma e con trascorsi tra Lucchese, Ostiamare, Seregno e Messina, e l’attaccante Lorenzo Privitera (2005), ex Castrumfavara e Catania. In gol anche il gioiello di casa Samuel Dessena (2010). Per il Santa Teresa a segno Salvi Costa.

Buona prova di Daniele Ragatzu: la nuova stella dei galluresi, appena preso dall’Olbia, è rimasto in campo per oltre un tempo. Poi conferme dai reparti, come Pietro Ladu, ed esordio per i nuovi difensori Leonardo Cabri (2004), al primo trasferimento lontano da Lodi, e l’ivoriano Emmanuel Achy (1999), nato in Costa d’Avorio e cresciuto nel Perugia, con trascorsi tra Montevarchi, Siena e Flaminia.

I prossimi test: il 13 agosto contro il Lanusei e il 22 contro il San Teodoro, entrambi al “Pasquale Pinna”, prima dell’esordio casalingo in Coppa Italia il 30 agosto con il Latte Dolce.

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