Raccoglitori di abiti usati come discariche 

Dopo l’intensificazione dei giorni di ritiro in tutto il territorio, è di nuovo critica la situazione attorno ai contenitori per gli abiti usati distribuiti nelle strade della città. Da via Merello a via Marconi a piazza IV Novembre lo scenario è tornato quello di prima con buste abbandonate a piedi dei raccoglitori e vestiti sparsi ovunque. L’unica novità è che adesso tra le buste scorrazzano anche enormi topi proprio nel bel mezzo del centro cittadino.

E continuano appunto i problemi nella piazzetta tra via Porcu e via Merello dove i contenitori per gli abiti usati erano stati sistemati mesi fa dopo il trasferimento da via San Francesco dove venivano trasformati in cassonetti. Ma la sperimentazione non è andata bene nemmeno qui e gli abbandoni sono all’ordine del giorno.

Tanto che ancora una volta i residenti sollecitano la rimozione dei raccoglitori tanto più adesso che il Comune sta predisponendo un progetto per la riqualificazione dell’area verde, che segue la rimozione del chiosco edicola abbandonato da anni e pericolante. Lo scopo è riportare a nuova vita l’aera verde che adesso e alla mercé degli incivili.

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