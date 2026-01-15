VaiOnline
Busachi.
16 gennaio 2026 alle 00:34

«Quella strada deve essere Provinciale» 

A Busachi l’Amministrazione Orrù punta alla provincializzazione della strada dismessa che si trova tra la provinciale 23 (Ghilarza – Fordongianus) e la statale 388 all’altezza del viadotto che porta alla diga Pranantoni. Un’arteria che potrebbe agevolare parecchio chi si trova a transitare tra il Montiferru e il Barigadu-Mandrolisai. Ora il sindaco, dopo un sopralluogo congiunto a novembre, ha inoltrato la richiesta di provincializzazione della strada. «L’arteria abbandonata da anni è tuttora molto trafficata, in quanto consente di abbattere la distanza di circa 9 chilometri. Il tratto di strada in questione è lungo 1,800 chilometri, conserva ancora un sottofondo in buone condizioni, si presenta abbastanza rettilineo, con una larghezza sufficiente a evitare eventuali espropri. Vista l’importanza, la rilevanza e le ricadute economiche che avrebbe tale opera, chiediamo che la richiesta venga accolta e inserita nel piano delle opere pubbliche della amministrazione», scrive Giovanni Orrù.

D’accordo con l’iniziativa del sindaco di Busachi il consigliere regionale Salvatore Cau: «Questo è un primo passo importante, ora confidiamo che la Provincia accolga la richiesta. È una scelta di buon senso, perché parliamo di un’infrastruttura piccola nelle dimensioni, ma grande per l’impatto che può generare sulla mobilità dell’area».

