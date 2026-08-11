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12 agosto 2026 alle 00:42

Quattro ore di ritardo da Ciampino 

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Sarebbero dovuti atterrare a Cagliari-Elmas alle 19,40 ma il loro aereo è arrivato a destinazione solo alle 23,20: disavventura per i passeggeri del volo RyanAir Roma-Cagliari delle 18,10. L’aereo sarebbe dovuto decollare da Ciampino ma un incendio divampato intorno alle 13 a ridosso dell’aeroporto laziale ha costretto la compagnia irlandese a cambiare i programmi: i passeggeri, circa 180, lamentano di essere stati lasciati senza informazioni. Hanno dovuto attendere sotto il sole l’arrivo di tre pullman che li hanno trasportati a Fiumicino, da dove sono riusciti a decollare soltanto alle 22, dopo un’estenuante attesa in piedi. A ciascuno, per rifocillarsi, la compagnia ha dato un voucher di 4 euro.

Una volta sbarcati a Elmas, gli autonoleggi erano già chiusi, con ulteriori disagi per chi aveva prenotato una vettura.

A Ciampino sono stati annullati diversi altri voli, mentre altri hanno subito ritardi. A Elmas, ieri notte, ritardi anche sui voli da Milano, Bologna e Cracovia.

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