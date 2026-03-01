VaiOnline
Serie A2 maschile.
02 marzo 2026 alle 00:31

Quartu, passo falso a Verona 

Trasferta amara per i biancorossi sconfitti dall’Olimpia 

Doveva essere la partita della continuità dopo il successo interno contro l’Energy Saving Futsal, invece per il Quartu è arrivata una brusca frenata. Nella trasferta veneta i biancorossi sono stati superati 2-0 dall’Olimpia Verona e tornano a casa senza punti e con qualche rimpianto per una gara rimasta in equilibrio a lungo.

Un anticipo amaro per Serginho e compagni, che speravano di dare slancio alla propria corsa salvezza ma si sono trovati a inseguire nel momento chiave del match pagando a caro prezzo episodi sfavorevoli e una gestione non impeccabile dei momenti decisivi.

Il primo tempo

La prima frazione si sviluppa su ritmi contenuti, con le squadre attente soprattutto a non concedere spazi. È una fase di studio in cui prevale l’equilibrio: da una parte Paties controlla con sicurezza i tentativi ospiti, dall’altra Cara risponde presente sui tiri gialloblù. Le occasioni non mancano del tutto ma nessuna delle formazioni riesce a trovare la giocata decisiva per rompere l’inerzia.

Il punteggio si sblocca al 16’, quando Lukaian trova il varco giusto e porta avanti i padroni di casa cambiando l’inerzia della sfida. Il Quartu prova a reagire con Corona e Guti senza però riuscire a ristabilire la parità. A complicare ulteriormente i piani dei sardi arriva, a otto secondi dall’intervallo, l’spulsione di Atzeni per un fallo su Mentasti: un episodio che pesa sull’economia del match e manda le squadre al riposo sull’1-0.

La ripresa

La ripresa si apre con l’inferiorità numerica per i quartesi ma l’Olimpia non riesce ad approfittare dei due minuti giocati con l’uomo in più. Superata l’emergenza il Quartu prova ad alzare il baricentro e a cercare il pareggio con Guti, Cau e Murroni senza però impensierire seriamente Paties.

Anche i veronesi si affacciano dalle parti di Cara ma la difesa isolana regge con ordine e compattezza. Nel finale mister Petruso sceglie la carta del power-play per tentare il tutto per tutto ma la mossa non produce l’effetto sperato. Anzi, poco prima del triplice fischio finale è Baptista a trovare la rete del definitivo 2-0 chiudendo i conti e spegnendo le speranze biancorosse.

Una sconfitta che rallenta il cammino del Quartu e impone una pronta reazione già dal prossimo impegno, per non perdere terreno nella corsa agli obiettivi stagionali.

