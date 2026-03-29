Quartu, la vittoria non basta 

Doveva essere una sfida da affrontare con determinazione e così è stato per il Quartu, che nell’ultima giornata di regular season supera 3-1 il Futsal Villorba al PalaBeethoven. Una vittoria importante, costruita con attenzione e concretezza, che però non basta ai biancorossi per conquistare la salvezza diretta.

La contemporanea affermazione dell’Aosta, infatti, condanna i sardi ai playout, che li vedranno nuovamente opposti proprio ai veneti del Villorba in una sfida decisiva dopo Pasqua. Il doppio confronto si preannuncia equilibrato e carico di tensione, dove ogni dettaglio potrà risultare determinante.

La partita

La gara si apre su ritmi molto elevati. Entrambe le squadre, dopo una breve fase di studio, cercano subito di imporre il proprio gioco. Il Quartu prova a prendere in mano l’iniziativa e si rende pericoloso con Guti e Siddi, senza però trovare la via del gol. Dall’altra parte il Villorba risponde con alcune conclusioni che chiamano Cara all’intervento, sempre attento nel neutralizzare le offensive avversarie. Il match scorre veloce, con poche interruzioni e grande intensità da parte di entrambe le formazioni.

Il risultato si sblocca soltanto al 19’, quando Cau trova lo spazio per calciare, Venier respinge non perfettamente e Atzeni, dopo una prima conclusione murata, riesce a ribadire in rete per l’1-0. Il vantaggio accompagna i quartesi fino all’intervallo.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Villorba prova a reagire con maggiore convinzione nel tentativo di ristabilire la parità, ma la difesa di casa regge bene l’urto. Il Quartu, invece, trova subito il raddoppio: al 6’ Cau, oggi con la fascia da capitano, firma il 2-0 con una conclusione precisa che indirizza ulteriormente la gara. I veneti non si arrendono e continuano a spingere, trovando il gol che riapre il match al 12’ con Marton.

Il Villorba prova a insistere, ma Cara e la retroguardia isolana si oppongono con ordine alle offensive ospiti. Nel finale il Quartu sfiora più volte il tris, colpendo anche due legni con Guti e Siddi, prima che Atzeni, al 19’, chiuda definitivamente i conti firmando il 3-1.

Una vittoria meritata, costruita con solidità e spirito di squadra, che lascia però un pizzico di amaro per l’obiettivo mancato, ma mantiene vive le speranze in vista dei playout.

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