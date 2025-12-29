«Quando piove esplodono le fogne» 

L’odore è nauseante. Da circa due mesi, ogni volta che piove, nell’ingresso di via Cipro, i cittadini sono costretti a vivere tra i miasmi delle fogne che esplodono. Qui da diversi anni, in inverno, l’area è irrespirabile. Gli asseminesi chiedono al Comune di intervenire per cercare di eliminare la puzza della fogna. Al Comune rispondono che il problema deve risolverlo Abbanoa.

La protesta

«Qua, all’ingresso della zona di Piri-Piri, c'è una situazione di disagio che si sta ripetendo da qualche mese e che è peggiorata in queste ultime settimane», dice Alessandro Vadilonga, 50 anni. «All'ingresso di via Cipro, di fronte alla scuola Pascoli Nivola e al parco dove l’amministrazione ha installato attrezzi sportivi, le fogne stanno traboccando e versando i liquami maleodoranti lungo tutto la strada. Miasmi e schizzi di acque putride hanno invaso tutta la strada. Li vicino c'è un bar e dopo le festività riaprirà la scuola con ovvi problemi igienico sanitari. I bambini dovranno camminare sull'acqua putrida con il rischio di prendere virus e batteri».

Non solo, continua Alessandro Vadilonga anche a nome dei vicini: «La strada ha ceduto e si è creato un lago di liquami maleodoranti, le auto come passano mandano gli schizzi maleodoranti dentro le case e nei giardini».

Via Cipro

Si lamentano del disagio anche i cittadini che da poco tempo vivono in via Cipro: «Quando piove abbiamo paura di entrare a casa», assicura Giorgia Campanile, 29 anni. «Il muretto, l’ingresso del cancello e tutta la parete sono macchiati perché le macchine non hanno la decenza di rallentare. Qualche vettura ci ha anche fatto la doccia di acqua putrida. È uno schifo». Da quanto si sa, continua Campanile, «c’è la pendenza della strada completamente sbagliata, si depositano questi liquami schifosi, l’odore è insopportabile in tutta la zona».

La melma

Per i cittadini della zona uscire di casa o rientrare è un problema: rischiano di passare in mezzo alla melma. Chiedono di risolvere il problema anche i clienti del “Bar La Palma”: «Oltre a via Cipro, il liquame è anche in corso Africa. In alcuni giorni, ormai si vive con una puzza che entra anche dentro il bar. Il problema non è del bar ma proviene dalle fogne. Chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire».

L’assessora comunale ai Lavori Pubblici, Alessia Meloni, allarga le braccia: «Questo è un pozzetto fognario su strada che va segnalato ad Abbanoa. Mi occuperò personalmente di farlo, occorre risolvere al più presto».

