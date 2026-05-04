VaiOnline
Radiolina.
05 maggio 2026 alle 00:30

Quando la radio… diventa “Smeralda” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ritorna “Radio Smeralda” con una nuova puntata. Direttamente on air dalla Costa Smeralda, la trasmissione è capitanata da Cristian Asara (nella foto) che condurrà dalla postazione di Radiolina che si trova a Olbia. Tante le rubriche e le interazioni con il sito de L’Unione Sarda.it e con i social media manager del Gruppo L’Unione Sarda per essere sempre aggiornati sui trend e sulle notizie più lette e più virali. Dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 18.05 rigorosamente in diretta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, il voto è sciolto: a tottus, atrus annus

Videolina ha seguito, sino a mezzanotte, l’emozionante rito in diretta da Villa San Pietro a Cagliari 
Mauro Madeddu
Grandi eventi

Orosei, scacco matto a tutto il mondo I migliori sono qui

Trecento al torneo internazionale La Sardegna tifa per Francesco Sonis 
Tonio Pillonca
La polemica

Grazia a Minetti, Ranucci chiede scusa a Nordio Cipriani: adozione legale

Notizia non verificata, il giornalista:  «Mi devo coprire il capo di cenere» 
Garlasco

I pm convocano le Cappa e Marco Poggi

Delitto di Chiara, le cugine e il fratello sono «persone informate sui fatti» 
Difesa

«Dimonios, baluardo di pace»

Il presidente: l’Italia è riconoscente alla Brigata Sassari in Libano 
Giuseppe Deiana