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A Roma.
05 maggio 2026 alle 00:30

Qualificazioni, fuori Carboni 

epa12930216 Jannik Sinner (L) of Italy celebrates after winning the men's singles finals match as Alexander Zverev of Germany pours champagne on him at the Madrid Open tennis tournament in Madrid, Spain, 03 May 2026. EPA/CHEMA MOYA
epa12930216 Jannik Sinner (L) of Italy celebrates after winning the men's singles finals match as Alexander Zverev of Germany pours champagne on him at the Madrid Open tennis tournament in Madrid, Spain, 03 May 2026. EPA/CHEMA MOYA
epa12930216 Jannik Sinner (L) of Italy celebrates after winning the men's singles finals match as Alexander Zverev of Germany pours champagne on him at the Madrid Open tennis tournament in Madrid, Spain, 03 May 2026. EPA/CHEMA MOYA

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Roma. Sono iniziate ieri le qualificazioni per gli Internazionali d’Italia a Roma. L’algherese Lorenzo Carboni ha lottato con l’americano Aleksandar Kovacevic, 96 Atp, prima di cedere per 6-4, 7-6(4) in un’ora e mezzo.

Effettuato (in piazza del Popolo) il sorteggio. Da un lato Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, dall’altro Novak Djokovic e Sascha Zverev, con Musetti. Cobolli, nel secondo quarto del main draw attende Bergs o Atmane al 2° turno. Per Matteo Arnaldi subito lo spagnolo Jaume Munar, per Matteo Berrettini l'australiano Popyrin ed eventualmente il ceco Jakub Mensik per incrociare Sinner. Sonego debutta con il peruviano Buse, Nardi con un qualificato, Maestrelli con Bautista Agut. Due sfide italo-argentine con Cadenasso contro Tirante e Bellucci contro Burruchaga (reduci da Cagliari). Cinà ha il belga Blocks, Darderi al secondo turno contro Hurkacz o Hanfmann.

Oggi comincia il torneo femminile: subito Lucia Bronzetti contro McCartney Kessler, Martina Trevisan contro Talia Gibson e Jennifer Ruggeri contro Zeynep Sonmez. La campionessa uscente Jasmine Paolini attende Cristian o Haddad Maria.

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