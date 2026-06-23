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24 giugno 2026 alle 00:59

Pulizie straordinarie in viale Colombo 

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Scritte sui muri e sui pilastri, gomme da masticare appiccicate alla pavimentazione, sporcizia ovunque. Non se la passa bene il porticato di viale Colombo, porta di accesso alla città, su cui si affacciano palazzine e attività commerciali. Lo spazio privato ma a uso pubblico, la notte è frequentato da persone poco raccomandabili e balordi che hanno deturpato tutto l’arredo urbano in quella che è la via del mare, dove da tempo va avanti il progetto di riqualificazione della zona tra street art e abbellimento di aiuole e panchine.

Non solo c’è anche chi tra i pilastri fa tranquillamente i suoi bisogni. Tutti episodi che erano stati già denunciati tempo fa dai commercianti della zona. Proprio per mettere fine al degrado la De Vizia aveva programmato la pulizia del porticato con un mezzo apposito in grado anche di togliere le gomme da masticare attaccate al pavimento.

Servizio che però viene portato avanti una volta ogni tre mesi e che, come sottolinea Irene Fadda ieri in giro per negozi in viale Colombo, «evidentemente non basta. Dovrebbero pulire più spesso. Era da tempo che non passavo da queste parti e sono rimasta davvero allibita dalle condizioni di questo porticato dove ci sono tante attività commerciali e di ristorazione. Purtroppo non c’è più rispetto per niente».

Ieri notte la De Vizia ha programmato una pulizia straordinaria con lo stesso mezzo per ridare un po’ di decoro a una zona dove ogni giorno passano centinaia di persone e non solo quartesi. Considerata anche la presenza di un centro analisi.

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