Psg, bis di rigore A Budapest piange l’Arsenal 

Psg 5

Arsenal 4

(dopo i calci di rigore, 1-1 al 120’)

Psg (4-3-3) : Safonov; Hakimi, Mar- quinhos (1’ sts Zabarnyi), Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (1’ sts Beraldo), Fabián Ruiz (5’ pts Zaïre-Emery); Doué, Dembélé (51’ st Gonçalo Ramos), Kvaratskhelia (38’ st Barcola). In panchina Chevalier, Marin, Kang- in Lee, Hernández, Mayulu, Dro, Mbaye. All. Luis Enrique.

Arsenal (4-2-3-1) : Raya; Mosquera (21’ st Timber), Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly (1’ pts Zubimendi); Saka (38’ st Madue- ke), Ødegaard (22’ st Gyökeres), Trossard (38’ st Martinelli); Ha- vertz (1’ pts Eze). In panchina Ke- pa, Gabriel Jesus, Nørgaard, Meri- no, Calafiori, Dowman. All. Arteta.

Arbitro : Siebert (Germania).

Reti : 6’ pt Havertz, 20’ st Dembélé (rig.).

Sequenza rigori : Gonçalo Ramos (P) gol, Gyökeres (A) gol, Doué (P) gol, Eze (A) fuori, Nuno Mendes (P) parato, Rice (A) gol, Hakimi (P) gol, Martinelli (A) gol, Beraldo (P) gol, Gabriel (A) alto.

Budapest. La Champions League resta a Parigi. Un anno dopo il trionfo sull’Inter, il Psg è di nuovo campione d’Europa (5-4). Stavolta non è un dominio, ma una finale bloccata dove per avere la meglio sull’Arsenal (avanti in avvio) Luis Enrique deve attendere i rigori.

I 90’

La prima svolta della finale arriva subito, al 6’: un rimpallo a metà campo, su rinvio di Marquinhos che sbatte addosso a Trossard, lancia in campo aperto Havertz, che entra in area da sinistra e da posizione defilata fa partire un tiro potente che supera Safonov e vale l’immediato 0-1. Primo tempo molto spezzettato, per rivedere un’occasione bisogna aspettare il 43’ e una mischia su cross di Nuno Mendes con colpo di testa alto di Fabián Ruiz. Nel secondo dei 6’ di recupero ci prova Doué dal limite, palla alta. Dalla parte opposta liberato ancora Havertz stavolta a destra, sul suo mancino salva Marquinhos.

Nella ripresa la pressione del Psg porta i suoi frutti al 17’: giocata in area sulla sinistra per Kvaratskhelia, Mosquera lo tocca da dietro ed è rigore. Ci vogliono 3 minuti per la battuta, poi Dembélé è freddissimo a spiazzare Raya per l’1-1. Francesi a un passo dal capovolgere il risultato al 32’, contropiede con discesa di Kvaratskhelia e sinistro toccato da Lewis-Skelly sul palo. A un minuto dal 90’ Vitinha sfiora il 2-1 con un destro alto di un soffio. Sull’ultima palla prima dei supplementari Barcola va in contropiede (quasi fotocopia del gol di Havertz) ma tira fuori.

Dal dischetto

Primo supplementare molto bloccato, si segnala solo una protesta londinese per un contatto Madueke-Nuno Mendes in area. Nel secondo, la migliore occasione ce l’ha Doué al 12’: su cross di João Neves respinto, calcia di controbalzo e una deviazione favorisce Raya. Mentre proprio al 120’ Gyökeres ha la palla buona: sul suo destro dal limite decisivo Pacho. Ai rigori Eze calcia fuori, Raya para su Nuno Mendes e nell’ultima serie, dopo il gol di Beraldo, è il sinistro alto di Gabriel a dare la coppa al Psg.

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