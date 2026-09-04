Provinciale 89, via ai lavori di messa in sicurezza 

Con l’affidamento dei lavori, entra nella fase operativa l’intervento di manutenzione della strada provinciale 89, previsto lungo i tratti Domusnovas - Vallermosa (e quindi concernente anche la viabilità della zona artigianale de s’Acqua Sassa) e Domusnovas centro - grotta di San Giovanni.

Un intervento che riguarda un’arteria strategica del territorio utilizzata quotidianamente da residenti e imprese e che risulta fondamentale anche per l’accesso turistico (lungo la relativa strada panoramica) alla grotta transitabile più lunga al mondo. L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di percorribilità e innalzare gli standard di sicurezza rendendo più efficienti i collegamenti provinciali. Il cantiere dovrebbe partire ad inizio settimana.

«La sp 89 è importante per residenti, attività economiche e visitatori - commenta il presidente della Provincia e sindaco di Iglesias Mauro Usai -, intervenire sulla sua manutenzione significa rendere gli spostamenti più sicuri e funzionali oltre che migliorare concretamente l’accessibilità del nostro territorio». Per il delegato alla Viabilità Sasha Sais (sindaco di Musei) «intervenire era una priorità sia per restituire funzionalità all’infrastruttura sia per tutelare e valorizzare l’area artigianale di Domusnovas».

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