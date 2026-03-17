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18 marzo 2026 alle 00:15

Proteggere le coste dagli eventi meteo 

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Monitoraggio delle coste e lo studio dei fenomeni meteo come il caso del ciclone mediterraneo “Harry”. Sono alcuni degli argomenti che verranno affrontati domani, alle 9, nella sala executive dell’Autorità di sistema portuale del Molo Ichnusa, nell’evento di divulgazione del progetto europeo Amis (Sistemi avanzati di monitoraggio e gemelli digitali per la sicurezza e la resilienza della costa), finanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo, ospitato dalla Protezione civile regionale.

Apriranno i lavori Mauro Merella, Direttore generale della Protezione Civile, e Sergio Deiana, Direttore del servizio previsione rischi e coordinamento emergenze. Previsti gli interventi dei partner del progetto, tra cui LaMMA, Brgm, l’Università di Genova, Cnr-Inm e Regione Liguria, e la presentazione delle tecnologie innovative per il monitoraggio marino-costiero e dei rilievi morfologici dei siti pilota in Sardegna.

Sarà presentato il caso del ciclone mediterraneo “Harry”, che lo scorso gennaio ha colpito il Mediterraneo occidentale con mareggiate intense e impatti significativi sulle coste. L’evento sarà analizzato attraverso il racconto delle fasi di previsione, allertamento e monitoraggio, illustrate dai previsori del Centro funzionale della Protezione civile regionale, e attraverso l’analisi degli effetti sul territorio e delle criticità emerse nella gestione dell’emergenza.

Il progetto Amis, di cui la regione Sardegna è partner, sviluppa strumenti innovativi per comprendere, monitorare e prevenire i rischi costieri, attraverso l’integrazione di dati geografici, climatici, ecosistemici e socioeconomici e l’utilizzo di tecnologie avanzate come robotica marina, video-monitoraggio, osservazione satellitare e modelli predittivi multiscala.

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