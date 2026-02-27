Prodotti ittici non tracciati: multe al mercato 

Blitz della Capitaneria al mercato ittico all’ingrosso. Durante i controlli, i militari della Guardia costiera hanno sequestrato 70 chili di pesce non tracciato e 30 chili di gambero rosso non dichiarato per un totale di 5000 euro di multa a due esercenti commerciali e a un comandante di un motopesca. L’operazione è scattata all'alba. In un primo momento il personale della Capitaneria ha individuato e sequestrato i 70 chili di prodotti ittici commercializzati in modo non conforme alla legge perché privi della documentazione di tracciabilità. Coinvolti un vettore e un titolare di un box ittico, entrambi sanzionati per un totale di 3000 euro. Sempre all’interno del mercato sono stati trovati anche i 30 chili di gambero rosso. Il comandante dell’unità di pesca della marineria locale ha ricevuto una multa di 2000 euro per non aver dichiarato il carico al momento dello sbarco. Alle attività hanno partecipato anche la polizia municipale e i carabinieri.

