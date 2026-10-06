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Il caso.
07 ottobre 2026 alle 00:56

Processo a Boccia,  fra i testimoni Ranucci, Giuli e Arianna Meloni 

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Ci sono anche Arianna Meloni, il giornalista Sigfrido Ranucci e il ministro della Cultura Alessandro Giuli nelle liste testimoniali depositate dalle parti nel processo a Maria Rosaria Boccia, accusata, tra gli altri reati, di stalking aggravato ai danni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Le liste sono state presentate alla prima udienza del procedimento in cui il giudice monocratico si è riservato di decidere sulla richiesta relativa alla presenza delle telecamere in aula. Tra le persone che verranno convocate a piazzale Clodio per essere ascoltate anche l’ad della Rai Giampaolo Rossi. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l’ex capo di gabinetto Francesco Gilioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio, quando verrà sentita la moglie dell’ex ministro, che sarà ascoltato il 5 febbraio. Il procedimento nasce dall’esposto presentato da Sangiuliano alcune settimane dopo il caso scoppiato sulla mancata nomina di Boccia a consigliera del ministero. La vicenda lo portò alle dimissioni da ministro. Secondo l’accusa Boccia avrebbe posto in essere nei confronti dell’ex ministro una serie di «condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale», provocandogli un grave e perdurante stato di ansia e paura. Per i pm tale situazione avrebbe determinato forte stress, dimagrimento e persino pensieri suicidari, inducendo Sangiuliano ad alterare le proprie abitudini di vita e, infine, a rassegnare le dimissioni. Gli inquirenti contestano inoltre comportamenti finalizzati a ottenere un incarico fiduciario e un progressivo controllo delle attività e delle relazioni dell’allora ministro, e pressanti richieste di accesso al telefono cellulare utilizzato da Sangiuliano. Tra le accuse figura il reato di lesioni aggravate: secondo la denuncia, Boccia avrebbe colpito l’ex ministro ferendolo alla testa.

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