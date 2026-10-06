Alghero-Milano, gara ancora deserta Scoppia la polemica 

“Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero”. Cantava nel giugno del 1986 Giuni Russo che manifestava con le note il desiderio di raggiungere la Riviera del Corallo. In quel periodo forse era più facile arrivare nella cittadina catalana. Oggi con i chiari di luna della continuità territoriale appare più difficile. Per la seconda volta nessuna compagnia ha presentato offerte per la rotta Alghero-Milano Linate. Un altro duro colpo a un modello di continuità che continua a manifestare debolezze e fragilità. A parziale consolazione, va detto che il collegamento resta assicurato fino al prossimo 31 gennaio. Ita Airways ha infatti formalizzato alla Regione la disponibilità a proseguire l’attuale servizio in proroga, consentendo di coprire il periodo transitorio.

Il nodo

Resta da sciogliere il nodo dell’affidamento dal primo febbraio, quando anche questa rotta dovrebbe, condizionale è d’obbligo, entrare nel nuovo regime di continuità territoriale. L’assenza di offerte ha riaperto il confronto sul futuro di un collegamento essenziale per il Nord Ovest della Sardegna. La Regione annuncia la predisposizione di un nuovo bando, mentre sindacati e opposizione chiedono certezze per lavoratori, studenti, famiglie e pazienti che devono raggiungere le strutture sanitarie della Lombardia. «Prendiamo atto delle difficoltà che continua a incontrare questo collegamento», dichiara l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca. La Regione, spiega, aveva predisposto per tempo un doppio percorso per affrontare l’eventualità di una gara senza partecipanti: assicurare la transizione e procedere verso il nuovo affidamento. «Nonostante l’esito della gara, il servizio è comunque garantito», sottolinea Manca.

I sindacati

Sale il livello della polemica. Prendono posizione i sindacati. «Quello che tutti temevamo, purtroppo, si è avverato. Occorre intervenire sull’impostazione del sistema e prevedere una premialità per le compagnie che, insieme ai servizi in continuità territoriale, offrano ulteriori collegamenti nazionali oltre Roma e Milano», commenta Arnaldo Boeddu, segretario della Filt Cgil Sardegna. Secondo Gianluca Langiu, segretario regionale della Fit Cisl, «la priorità è assicurare il collegamento dopo il 24 ottobre, rendendo tempestivamente disponibili le prenotazioni. La soluzione transitoria deve essere accompagnata da un percorso verso un affidamento stabile. Questa incertezza penalizza chi viaggia per lavoro, studio e salute, ma danneggia anche le imprese e l'occupazione aeroportuale». Sulla stessa linea Elisabetta Manca, segretaria generale aggiunta della Uil Trasporti Sardegna: «Alghero-Milano Linate è un collegamento fondamentale per tutto il Nord Sardegna e deve essere garantito con continuità, stabilità e certezza nel tempo. Bisogna comprendere fino in fondo perché una tratta così strategica non risulti sufficientemente attrattiva per i vettori». L’Ugl auspica che l'assessorato dei Trasporti abbia pronto un piano alternativo strutturale e non una «mera proroga all'attuale operatore, la compagnia Ita Airways».

Le altre reazioni

Sul fronte politico l’esponente della Lega Michele Pais propone un’iniziativa unitaria promossa dal sindaco metropolitano Giuseppe Mascia, insieme al sindaco di Alghero e agli altri sindaci della Città metropolitana di Sassari, coinvolgendo le rappresentanze politiche, sindacali, sociali ed economiche. Per Alberto Di Rubba, commissario del partito di Salvini in Sardegna, «si apre uno scenario che richiede risposte immediate e concrete».

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