SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Firenze.
07 ottobre 2026 alle 00:56

Il fratello di David Rossi: mia madre parlò di omicidio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Firenze. Per la prima volta Filippo Rossi è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del fratello David.

La sua audizione davanti alla commissione bis è stata scandita in alcuni momenti dalla commozione e dal ricordo di episodi intimi della vita di David, deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede di Banca Mps. «Andai da mia madre, suonai, era già a letto, salii e la svegliai e le dissi: “David è cascato dalla finestra", lei era in dormiveglia e mi disse “lo hanno ammazzato”».

Sull'ipotesi del suicidio, Filippo è netto: «Per quanto lo conoscevo io, David non ci avrebbe mai salutato in questa maniera, non mi avrebbe lasciato, penso che qualcosa mi avrebbe detto, non lo avrebbe mai fatto dalla sera alla mattina. Non poteva fare quello che ha fatto in un luogo pubblico», ha aggiunto. «Mio fratello se voleva fare una cosa del genere ci stava la casa in campagna, a 5 chilometri, andava lì».

La commissione tornerà a riunirsi lunedì prossimo per la presentazione da parte del Ris della relazione sulla perizia relativa all'ombra di una persona che, secondo le immagini delle videocamere di sorveglianza, si affaccerebbe sul vicolo dopo la morte di Rossi. A seguire è prevista una conferenza stampa all'hotel Nazionale, in piazza Montecitorio a Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Continuità territoriale, la Regione: «Collegamento assicurato sino al prossimo 31 gennaio con la proroga a Ita Airways»

Alghero-Milano, gara ancora deserta Scoppia la polemica

Nessuna compagnia presenta offerte «Così il Nord-Ovest resta tagliato fuori» 
Massimiliano Rais
Lo studio

Bolotana “Blue Zone” al femminile: capitale delle donne centenarie

Il centro del Marghine secondo soltanto ai numeri di Hong Kong 
Francesco Oggianu
Camera

Legge elettorale, doppia fiducia per il Governo

Il centrodestra si prepara al voto finale di domani, tensioni con l’opposizione 
Garlasco

Sempio: «Giusta la condanna a Stasi»

«Capitano, spinga sulle impronte»: le mail di Garofano al consulente dei pm 