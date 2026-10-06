Alghero-Milano, nessuna offerta e tante critiche 

Per la seconda volta nessuna compagnia ha presentato offerte per la rotta Alghero-Milano Linate. Un altro duro colpo a un modello di continuità che continua a manifestare molte debolezze. Il collegamento resta comunque assicurato fino al prossimo 31 gennaio. Ita Airways ha formalizzato alla Regione la disponibilità a proseguire l’attuale servizio in proroga. L’assenza di offerte ha riaperto il confronto sul futuro di un collegamento considerato essenziale per il Nord Ovest dell’Isola. Dal territorio un coro di critiche: «Subito un piano alternativo per dare risposte strutturali.. Ci sentiamo isolati».

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