Bolotana “Blue Zone” al femminile: capitale delle donne centenarie 

L’Elisir di lunga vita sembra essere di casa a Bolotana e riguarda in particolar modo le donne del paese. Il centro del Marghine ieri è stato ufficialmente dichiarato nuova “Zona Blu” a livello mondiale, in base ad uno studio demografico pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging e annunciato dalla rivista National Geographic. Dal lavoro dei ricercatori emerge che l’aspettativa di vita media a Bolotana è più alta che nel resto d’Italia. Lo studio ha coinvolto, tra gli altri, l’Università di Sassari e l’University of Illionis di Chicago (esperti che hanno soggiornato per qualche tempo nel paese e che hanno lavorato gomito a gomito con la squadra locale), da dove emerge che le donne di Bolotana che superano i 70 anni hanno una probabilità tre volte superiore rispetto alla media nazionale di arrivare al secolo di vita.

La classifica

Secondo i dati emersi da una ricerca certosina, che ha visto protagonisti il professor Giovanni Pes dell’Università di Sassari («sono rimasto veramente sorpreso dei risultati»), ma anche alcuni bolotanesi autentici, come l’insegnante in pensione Tore Pedde, quindi l’archivista del Comune Vittorio Romerio e il parroco don Pier Paolo Calaresu, che ha messo a disposizione gli archivi parrocchiali, emerge che le donne di Bolotana sono subito dietro quelle di Hong Kong nella classifica della longevità femminile nel mondo. A far cadere l’attenzione dei ricercatori su Bolotana è stata l’insolita concentrazione di centenari: nel 2024 se ne contavano 6 su una popolazione di poco più di duemila abitanti. L’analisi dei dati contenuti nell’anagrafe comunale e nei registri parrocchiali ha consentito al team di mappare la popolazione per un intero secolo e avere conferma che nel paese l’aspettativa di vita media è più alta che nel resto d’Italia. Sono le donne, però, che hanno valori straordinari: arrivate a 70 anni hanno un’aspettativa di vita media di altri 21 anni. Inoltre, quelle che raggiungono i 70 anni hanno una probabilità del 13,8% di arrivare a 100. Per avere un raffronto, la percentuale nel resto d’Italia è intorno al 3,5%.

L’analisi

«Analizzando le coorti di nascita tra quelli nati a Bolotana tra il 1900 e il 1925 - è scritto in un documento - complessivamente 3.060 persone, 38 hanno raggiunto i 100 anni di età, determinando un indice di longevità estrema, di circa 1242 per 100mila nati, quindi equivalente a un centenario ogni 81». Secondo la definizione di Gianni Pes, risalente al 2004, il cosiddetto indice di longevità di Bolotana, tra il 1900 e il 1925, è superiore del 57% al dato nazionale (793 per 100mila), per lo stesso periodo. «Pensiamo che questa sia la popolazione femminile più longeva al mondo, o quasi», afferma uno degli autori dello studio, Sebastian Jay Olshansky.

La comunità

Il sindaco Francesco Manconi lo dice orgogliosamente, davanti a quelle foto dei centenari, alcuni dei quali viventi, esposte nella sala, colma all’inverosmile, col Consiglio comunale riunito: «Bolotana è terra di longevità, con le donne al centro. Un risultato straordinario». La longevità delle donne di Bolotana risulta particolarmente elevata anche rispetto alle popolazioni più longeve del mondo. Lo dicono le percentuali emerse dallo studio e dalle ricerche: tra coloro che hanno raggiunto i 70 anni, la probabilità di arrivare ai 100 anni è del 4,92% negli uomini, mentre è del 13,83% nelle donne. Una donna di Bolotana ha quindi ha una probabibilità di raggiungere i 100 anni e oltre tre volte superiore a quella di una statunitense. Quale il segreto? «Difficile stabilirlo - dice Gianni Pes - però in questa ricerca sono stati acquisiti elementi importanti, attraverso i quali si possono fare nuove scoperte». Alla fine lo stesso Pes ha consegnato al sindaco Francesco Manconi una pergamena, per onorare l’intera comunità del riconoscimento di “Blue Zone”.

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