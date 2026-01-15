Prima sant’Antonio poi san Sebastiano: fuochi in piazza 

Riti comunitari antichi ancora vividi e attuali: sono sos foghilones in onore di sant’Antonio che stasera riscaldano le piazze unendo fede, tradizione e simbolismo. Rito che si ripeterà lunedì sera per san Sebastiano.

Stasera a Scano Montiferro l’accensione de su fogulone: il falò in onore di Sant'Antonio, nella piazza a lui intitolata in località Ladaralzos. A Cuglieri la benedizione del falò segna l'inizio del rito nella chiesa di Santa Croce, organizzato dalla società pia sant’Antonio, priore Davide Scarpa. Lunedì il grande fuoco in onore di san Sebastiano in piazza sos Cappuzzinos, organizzato dalla società pia omonima, priore Sebastiano Diligu.

A Seneghe il falò arderà per san Sebastiano dopo il tramonto, lunedì nel sagrato di Santa Maria sarà la leva dei diciottenni, presidente Giovanni Crobe, a organizzare la festa. La ricorrenza segna l'avvento del carnevale, con le danze tradizionali, che si protrae fino a martedì grasso in Partza de sos ballos.

A Bonarcado , la notte tra domenica e lunedì, la comunità festeggerà san Sebastiano con il falò organizzato dai ventenni. Per San Romualdo, saranno i quarantenni ad ammassare frasche di lentisco attorno al grande tronco posto al centro nella piazza del Comune, che arderà la notte del 6 febbraio. ( j. p. )

