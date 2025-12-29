Premio Monte Arci a Forestas 

A Morgongiori ci si prepara al grande evento di fine anno tra suoni e tradizioni del Parco e del Monte Arci. Oggi alle 18, nell’auditorium del Ceas, il Comune propone una serata con numerosi.
La manifestazione, presentata da Francesca Figus, inizierà con l’illustrazione del progetto Erasmus che ha coinvolto i giovani di Morgongiori, grazie all’impegno dell’associazione “Coda di lupo”. Poi il sindaco Paolo Pistis, consegnerà all’agenzia regionale “Forestas”, rappresentata dall’amministratore unico Salvatore Piras, la menzione speciale del “Premio Monte Arci”. Chiuderà uno dei grandi artisti della musica italiana come Maurizio Vandelli, in tour per il suo 80esimo compleanno. ( g.pa. )
