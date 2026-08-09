Premio “Cinque Vele”, le spiagge di Chia  tra le più belle d’Italia 

Le Cinque Vele tornano a sventolare sul litorale di Chia. Domus de Maria entra anche nel 2026 tra le località italiane premiate da Legambiente e Touring Club Italiano per la qualità ambientale e la gestione sostenibile del territorio. Sono complessivamente trenta le località, tra mare e laghi, inserite nella nuova guida “Il Mare più bello”, presentata a Venezia. Il riconoscimento valorizza i territori che si distinguono non soltanto per la bellezza dei paesaggi, ma anche per le politiche di tutela ambientale, la qualità dei servizi e la capacità di preservare il patrimonio naturale.

Il riconoscimento

Domus de Maria non aveva partecipato alla cerimonia ufficiale di consegna dello scorso giugno. Il riconoscimento è stato quindi consegnato al Comune nei giorni scorsi. A esprimere soddisfazione è la sindaca Concetta Spada, che lega il premio al percorso avviato dall’amministrazione sul fronte della tutela ambientale: «Per noi si tratta di un importante riconoscimento, che premia l’importante lavoro condotto negli ultimi anni per la costituzione dell’Area marina protetta e per la salvaguardia delle dune di Chia». Sul podio delle Cinque Vele, che quest’anno vede Pollica, in provincia di Salerno, al primo posto, ci sono anche Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto (Lecce) passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine (6) a Cinque Vele: con Domus De Maria, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Cabras.

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