Premiati  i carabinieri diventati eroi  

Quattro encomi a carabinieri che si sono distinti in interventi che hanno permesso di salvare una ragazza e un uomo. Sono stati consegnati dal generale di brigata Luigi Grasso, comandante provinciale.

In particolare un riconoscimento è stato consegnato all’appuntato scelto Marcello Sebis quando era al nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari: era il 12 agosto 2023 e Sebis era intervenuto in soccorso di un uomo che, dopo essersi cosparso di benzina, minacciava di darsi fuoco. Attraverso una prolungata ed efficace opera di mediazione, il militare era riuscito a calmarlo salvandogli la vita.

Tre encomi sono stati invece consegnati a militari della compagnia di Quartu: il vice brigadiere Francesco Donatelli, dalla centrale operativa, ha gestito i concitati momenti con una ragazza in stato confusionale. Sul posto sono intervenuti il maresciallo mapo Stefano Pais e l’appuntato Daniel Pezzulo, che hanno messo in salvo la giovane.

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