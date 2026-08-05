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Viale Poetto.
06 agosto 2026 alle 00:25

Potature ad agosto nella strada per il mare: traffico in tilt e proteste  

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Un’altra mattinata da incubo per il traffico. Stavolta a bloccare la circolazione è stato il cantiere per la potatura degli alberi in viale Poetto, con il restringimento della carreggiata che ha provocato code e tempi di percorrenza anche fino a trenta minuti per percorrere appena trecento metri. Protestano gli automobilisti, e il caso finisce in Consiglio comunale. «Quello che è accaduto è inaccettabile», tuona Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «Migliaia di cittadini bloccati sotto il sole, in strada, senza una comunicazione e senza una spiegazione, con un cantiere nemmeno segnalato in modo adeguato e senza un agente della polizia municipale a governare il traffico. Il problema non sono i cantieri, ma i cantieri non governati: un intervento del genere poteva essere programmato in un altro orario ed essere anticipato, comunicato e motivato ai cittadini, mettendoli nelle condizioni di scegliere alternative. Quando i disagi si verificano senza una spiegazione e senza alcuna capacità di gestione siamo davanti a una situazione inaccettabile», aggiunge. Immediata la replica di Alessandro Cao (Progressisti). «Anche io sono transitato in auto mercoledì mattina in viale Poetto e ho impiegato appena 4 minuti per percorrerla. E il cantiere era perfettamente segnalato». ( ma. mad. )

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