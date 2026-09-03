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Marina.
04 settembre 2026 alle 00:46

Poltrone, tavolino e bottiglie abbandonate: in via Sant’Eulalia spunta un “salotto” abusivo 

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Due poltrone rosso, un tavolino e diverse bottiglie di birra vuote intorno, abbandonate anche dentro il vaso di una pianta accanto. È la scena con cui si sono svegliati ieri mattina in via Sant’Eulalia, all’angolo con via Sicilia, i residenti della Marina. «Manca l’ombrellone», scherza qualcuno. Dopo numerose segnalazioni, il “salotto” abusivo allestito in strada è stato rimosso e sistemato vicino ai cassonetti con la speranza che venga poi portato via. Gli abitanti, però, continuano a lamentare la situazione di abbandono e degrado tra le vie del quartiere.

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