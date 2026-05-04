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05 maggio 2026 alle 00:34

Polmonite, Giuliani grave Trump dà la colpa ai Dem 

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WASHINGTON. Ore difficili per Rudy Giuliani. L’ex sindaco di New York, divenuto megafono dei Maga e caduto in disgrazia per il suo ruolo nel tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni perse da Donald Trump nel 2020, è ricoverato per una polmonite e rimane in condizioni critiche ma stabili. L’81enne combatte con una patologia respiratoria da quasi 25 anni, quando gli fu diagnosticata all’indomani dell’11 settembre. Trump ha espresso su Truth la sua solidarietà a Giuliani, definendolo «un vero guerriero e il miglior sindaco della storia di New York». Poi ne ha approfittato per accusare i democratici di «averlo trattato male».

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