VaiOnline
GIRONE A.
02 marzo 2026 alle 00:31

poker del Decimo a San Vito, Tertenia e Ulassai non si fanno male 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

San Vito 1

Decimo 07 4

San Vito : Atzeni (46’ Sanna), M.G. Murru, Utzeri, Frigau, Massessi (67’ E. Murru), Cappai, Vacca (46’ Vargiu), F. Zinzula, Todde (51’ Contu), Zugliani, M. Zinzula. Allenatore Padiglia.

Decimo 07 : Monni, Fiori (77’ Sanna), Boscu, Mura, Pandori, Ledda (66’ Marongiu), Spissu (60’ Matta), Licciardò, Carta (82’ Usai), Sitzia (55’ Cabiddu), Cabras. Allenatore Spini.

Arbitro : Porceddu di Cagliari.

Reti : 15’ Sitzia, 15’. F. Zinzula, 25’ e 53’ Spissu, 35’ Ledda.


Il Decimo espugna il campo del San Vito e resta a ridosso delle prime due della classe. La partita si sblocca al 15’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Sitzia trova la zampata vincente dall’area piccola. Immediata la reazione del San Vito, che pareggia poco dopo: punizione dalla sinistra di Mattia Zinzula e colpo di testa vincente del fratello Francesco. Al 25’ il Decimo rimette la freccia: palla filtrante per Spissu che con un rasoterra batte l’incolpevole Atzeni. Al 35’ è Ledda, in contropiede, a firmare il terzo gol. Al 38’ una punizione di Mattia Zinzula si stampa sulla traversa. Nella ripresa, al 4’ Vargiu lascia partire un gran tiro diretto all’incrocio, ma Monni vola e salva. All’8’, scambio tra Ledda e Spissu, finalizzato da quest’ultimo. Al 30’ ancora Francesco Zinzula ci prova dalla sinistra, ma Monni si oppone con sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma

Il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati 
La tragedia

Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne

L’uomo schiacciato contro il guardrail: inutili i soccorsi sulla Provinciale 15 
Raffaele Serreli
Acquisiti documenti anche a Tempio e Ozieri

I medici a gettone della Asl di Olbia sotto la lente dei Nas

Il giallo del dottore sudamericano  con la qualifica di carpentiere 
Andrea Busia
Regione

Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire

In settimana vertice tra la governatrice e Silvio Lai con Taverna (M5S) e Taruffi (Dem) 
Roberto Murgia
L’Aquila.

La famiglia nel bosco: «Via dall’Italia»

Catherine a un giornale australiano: «Finora ho obbedito, basta» 