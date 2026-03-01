poker del Decimo a San Vito, Tertenia e Ulassai non si fanno male 

San Vito 1

Decimo 07 4

San Vito : Atzeni (46’ Sanna), M.G. Murru, Utzeri, Frigau, Massessi (67’ E. Murru), Cappai, Vacca (46’ Vargiu), F. Zinzula, Todde (51’ Contu), Zugliani, M. Zinzula. Allenatore Padiglia.

Decimo 07 : Monni, Fiori (77’ Sanna), Boscu, Mura, Pandori, Ledda (66’ Marongiu), Spissu (60’ Matta), Licciardò, Carta (82’ Usai), Sitzia (55’ Cabiddu), Cabras. Allenatore Spini.

Arbitro : Porceddu di Cagliari.

Reti : 15’ Sitzia, 15’. F. Zinzula, 25’ e 53’ Spissu, 35’ Ledda.



Il Decimo espugna il campo del San Vito e resta a ridosso delle prime due della classe. La partita si sblocca al 15’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Sitzia trova la zampata vincente dall’area piccola. Immediata la reazione del San Vito, che pareggia poco dopo: punizione dalla sinistra di Mattia Zinzula e colpo di testa vincente del fratello Francesco. Al 25’ il Decimo rimette la freccia: palla filtrante per Spissu che con un rasoterra batte l’incolpevole Atzeni. Al 35’ è Ledda, in contropiede, a firmare il terzo gol. Al 38’ una punizione di Mattia Zinzula si stampa sulla traversa. Nella ripresa, al 4’ Vargiu lascia partire un gran tiro diretto all’incrocio, ma Monni vola e salva. All’8’, scambio tra Ledda e Spissu, finalizzato da quest’ultimo. Al 30’ ancora Francesco Zinzula ci prova dalla sinistra, ma Monni si oppone con sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA