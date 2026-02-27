Pochi iscritti, salta il corso per geometri 

Chi vuol diventare geometra? Gli adulti sicuramente, i ragazzi un po’ meno. Si sono concluse, infatti, le preiscrizioni per formare una nuova prima classe dell’indirizzo scolastico Cat (più conosciuto con la vecchia dicitura “geometri”), l’onore ce l’ha l’istituto tecnico “Angioy” di Carbonia ma purtroppo la carenza di candidature ha impedito la formazione di una nuova prima per il prossimo anno scolastico. Pochi ragazzi, meno di dieci.

Posta così il bicchiere sembra mezzo vuoto, ma c’è motivo per vederlo mezzo pieno. Intanto perché l’anno scorso, dopo anni, era stata comunque formata una classe prima che dalla prossima stagione andrà a formare in blocco la seconda. E poi perché ha invece numeri consistenti (circa 25 iscritti) il serale Cat geometri, con uomini e donne che si sono rimessi a studiare: la sfida è arrivare al diploma tramite il quale, previo successivo esame di abilitazione, conseguire il cosiddetto “timbro” per esercitare. «Non è l’unico aspetto incoraggiante – analizza la preside Teresa Florio - e per quanto riguarda il Cat diurno non tutto è perduto: i ragazzi che hanno comunque scelto altri indirizzi dell’Angioy faranno il biennio che annovera molte materie comuni a tutti e poi da inizio del triennio non è preclusa la formazione diretta di una terza».

