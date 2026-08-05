VaiOnline
Escalaplano.
06 agosto 2026 alle 00:24

Poca acqua dalla sorgente, chiusura dei punti di prelievo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rubinetti chiusi nei punti di prelievo alimentati dalla sorgente Cracallas. La sospensione dell’erogazione è scattata ieri e durerà alcuni giorni, necessari per consentire un minimo accumulo nei serbatoi e svolgere verifiche sugli impianti. «La scarsità d’acqua è invece destinata a proseguire a tempo indeterminato», spiega il sindaco di Escalaplano. La sorgente potrà recuperare solo con l’arrivo delle piogge. I tecnici dovranno controllare quanta acqua, rispetto a quella immessa nella condotta dalla fonte, riesca effettivamente a raggiungere i vasconi di accumulo. In programma anche la sostituzione di alcune valvole a saracinesca, la verifica della condotta per individuare eventuali perdite e il controllo dei galleggianti.

Conclusi gli interventi, l’erogazione potrà riprendere, ma resterà il razionamento: consentiti al massimo mille litri d’acqua al giorno per persona. Priorità all’abbeveraggio del bestiame, indicato dal Comune come esigenza principale. Il Municipio invita i cittadini a rispettare le disposizioni, garantendo un utilizzo responsabile ed equo dell’acqua. La situazione resterà sotto osservazione e potrà essere aggiornata in base agli esiti dei controlli e alla quantità d’acqua che continuerà ad arrivare dalla sorgente. La chiusura totale non riguarda dunque una sola giornata: proseguirà fino al completamento degli adeguamenti e alla verifica della portata reale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le Asl: non ci sono professionisti disponibili. Ma la paga oraria per chi presta servizio è tra i 20 e i 25 euro lordi all’ora

Guardie mediche e turistiche, Ferragosto scoperto

Decine di presìdi in tutta l’Isola non riescono a chiudere i turni 
Cristina Cossu
Einstein Telescope

«Non abbandoneremo Lula»

Gli scienziati nel mirino scrivono al Consiglio comunale riunito in piazza 
Mariangela Dui
Calcio e polemiche

Una testa di cinghiale nel logo del Monastir: «Non ci rappresenta»

Cambia lo storico stemma: tifosi infuriati La società: «Sì al dialogo, no agli insulti» 
Ylenia Mascia
Napoli

Domenico, risarcimento ai familiari

Morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato, l’ipotesi: un milione e mezzo 
Le crisi

«Flessibilità per armi ed energia, all’Europa chiederemo 36 miliardi»

Giorgetti in Parlamento: sì alla clausola di salvaguardia nazionale 