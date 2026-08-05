Più regole e nuovi servizi nelle spiagge 

Seduta straordinaria del Consiglio comunale di Iglesias, quella del 3 agosto scorso, per un passaggio considerato strategico dall’amministrazione a guida Mauro Usai: l’aula ha approvato il Piano di utilizzo dei litorali (Pul), lo strumento che dovrà disciplinare servizi, accessibilità e valorizzazione della costa iglesiente. Il provvedimento è passato con 15 voti favorevoli e 4 contrari.

Gli obiettivi

Durante la presentazione, l’ingegnera Silvia Cossu ha illustrato il piano, spiegando che il Pul «serve a disciplinare le aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, regolamentando l’organizzazione dei litorali e definendo le regole d’uso della risorsa costiera». Cossu ha precisato che il piano riguarda «servizi amovibili e stagionali» e non strutture fisse. Tra le novità previste ci sono chioschi, servizi igienici, infopoint, punti panoramici, aree di sosta e interventi per migliorare l’accessibilità. Il Piano individua progetti a Nebida, Portu Banda, Portu Ferru, Masua e Bega Sa Canna. A Masua sono invece previste la riorganizzazione delle concessioni, nuovi servizi e una piattaforma solarium per persone con disabilità.«Il Pul è uno strumento che ci permette di ridisegnare il nostro litorale e creare le condizioni per sviluppare il turismo lento. - ha spiegato l’assessora al Patrimonio Giorgiana Cherchi - Abbiamo anche inserito un articolo che guarda al futuro, pensando alla possibilità che si possa finalmente acquisire l’intero complesso immobiliare oggi di proprietà Igea per renderlo fruibile». Per l'assessore al Bilancio Daniele Reginali l’approvazione del Pul è «avere nella nostra disponibilità un strumento che ci metta nelle condizioni di poter rendere funzionale tutta quell'area». ha collegato il Piano al recupero del patrimonio minerario dismesso: «Il fatto di prevedere una riabilitazione complessiva degli edifici presenti lungo quella costa, che in passato hanno svolto una funzione infrastrutturale legata all’attività estrattiva, significa non consumare ulteriore suolo e rendere fruibile un tratto di costa che, pur avendo avuto una funzione industriale, non è ancora pienamente accessibile sotto il profilo turistico».

Le critiche

Tra i contrari all’approvazione ci sono i consiglieri di maggioranza Simone Pinna e Marco Loddo e quelli di minoranza Luigi Biggio e Simone Saiu. Pinna ha criticato il metodo di presentazione, in quanto, secondo lui, «sarebbe servito un confronto più approfondito e un maggiore coinvolgimento politico nella costruzione del Piano». Biggio ha aggiunto: «Il Pul contiene anche una componente politica e l’opposizione non ha avuto la possibilità di contribuire alle scelte».La seduta è stata segnata anche da un momento di tensione tra Usai e Pinna durante le dichiarazioni di voto. Il sindaco ha lamentato l’assenza di un confronto in fase di discussione, mentre il consigliere ha rivendicato la possibilità di esprimere le proprie valutazioni in aula. La querelle ha portato il presidente del Consiglio Matteo Demartis a richiamare il rispetto del regolamento.Ora il Piano è nella fase delle osservazioni, che durerà 60 giorni: cittadini ed enti interessati potranno presentare contributi da valutare prima dell’approvazione definitiva.

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