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Silius
30 marzo 2026 alle 01:12

Pistola, fucile e munizioni: un arresto 

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Una pistola Beretta calibro 9 corto, completa di caricatore, e una doppietta calibro 16, con matricole abrase, sono state recuperate, con 79 cartucce, dai carabinieri in un nascondiglio ricavato in un fienile a Silius. Sotto accusa è finito l’allevatore Salvatore Frau di 41 anni: difeso dall’avvocato Marco Lisu, l’uomo è accusato di possesso di armi clandestine e detenzione abusiva di munizionamento.

Il blitz coordinato dal capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia di Dolianova, è stato svolto dai carabinieri della stazione di San Nicolò Gerrei e dal personale specializzato dello Squadrone Eliportato cacciatori di Sardegna. Il tutto dopo un'accurata indagine che ha portato i militari a pianificare una serie di controlli mirati presso le aziende agricole e gli ovili della zona. Tutto il materiale è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro in attesa dei successivi accertamenti tecnici e balistici. (red. prov.)

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