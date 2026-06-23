“Piscina day”, a luglio cinque uscite 

Saranno cinque le giornate dell’iniziativa “Piscina Day “programmate a Orroli dall’assessorato comunale ai Servizi sociali per quanto riguarda il mese di luglio. L’attività è dedicata ai bambini e ragazzi a partire dai 6 e fino ai 14 anni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Per partecipare a quest’iniziativa è necessario presentare la domanda di adesione all’offerta. Dovrà giungere al Municipio entro le 12,30 di dopodomani, venerdì.

L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con il servizio di ludoteca e con la cooperativa sociale Primavera Verde, che gestirà appunto l’attività. Le giornate del programma di “Piscina Day” si svolgeranno negli impianti della Ranoplà di Ortacesus. In quelle vasche i bambini e i ragazzi trascorreranno ogni venerdì di luglio dalle 8 alle 14. Per la giornata conclusiva del 31 luglio è prevista invece la gita fuori porta a Diverland.

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