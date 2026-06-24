Acqua non potabile a Laconi. Il sindaco questo pomeriggio ha disposto, con un'ordinanza, il divieto di utilizzo per scopi alimentari.

Questo dopo aver ricevuto dal Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl di Oristano gli esiti delle analisi relative alla qualità dell’acqua erogata all’abitato effettuati dall'Arpas: emerge la non conformità ai requisiti minimi per i valori dei parametri stabiliti per legge. Fuori norma sono batteri coliformi e enterococchi intestinali.

«Sono consentiti - si legge nel documento – gli usi domestici e per l’igiene della persona».

Il divieto è valido fino alla comunicazione da parte della Asl di Oristano dell’avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge.

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