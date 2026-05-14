Pisacane sorride, tornano i nostri 

Deiola dentro, Mina e – udite udite – Borrelli quasi. Pisacane recupera pezzi pregiati per la partita della salvezza domenica alla Unipol Domus contro il Torino a partire dalle 20.45 (in contemporanea Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese). Riprende forma e sostanza, dunque, il Cagliari, in ogni reparto. Continua a svolgere un lavoro personalizzato, invece, Mazzitelli, che difficilmente recupererà a questo punto. Chiaramente out Felici, Idrissi, Pavoletti e Liteta per i quali la stagione è già finita.

Il vice capitano

Rieccolo, dunque, Deiola, che ha smaltito del tutto il problema alla coscia e si è finalmente allenato dall’inizio alla fine con il gruppo, ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini dove sale l’adrenalina con l’avvicinarsi della rifinitura, in programma domani mattina. Contro l’Udinese, il centrocampista sangavinese era stato convocato più per un sostegno morale alla squadra. Stavolta è diverso, col Toro è pronto a dare un contributo concreto in campo alla causa, dal primo minuto se necessario. I granata, ai quali ha già segnato due volte in carriera, sono, tra l’altro, una delle sue vittime preferite.

Yerry scalpita

Buone notizie anche dalla difesa, dove scalpita Mina. Lavoro parzialmente con i compagni per il giocatore colombiano, costretto a dare forfait nel corso del riscaldamento sabato scorso per un fastidio a un polpaccio. D’accordo con lo staff medico, ha preferito non forzare e osservare due giorni di assoluto riposo per poi rimettersi in moto in modo graduale. Già ieri ha fatto tanto, oggi dovrebbe fare ancora di più. Giusto in tempo per le prove generali di domani e, soprattutto, la partita di domenica. Al di là dell’aspetto tecnico-tattico, il Cagliari ha bisogno della sua leadership, in questo momento più che mai.

Borrelli ci prova

A sorpresa, si è rivisto in gruppo per buona parte dell’allenamento pure Borrelli, fermo per una lesione al bicipite femorale dalla gara con l’Atalanta (nella quale aveva segnato il gol decisivo). Vista l’importanza della sfida di domenica, l’ex attaccante del Brescia sta provando ad accelerare con il recupero (non l’avrebbe fatto, magari, se il Cagliari fosse stato già salvo). Se dovesse farcela, avrebbe – inevitabilmente – un’autonomia ridotta. Anche mezz’ora, tuttavia, potrebbe rivelarsi preziosa nell’economia di un match logorante anche dal punto di vista climatico. Lui ci prova, l’allenatore Pisacane ci spera. Oggi nuovo test ad Asseminello nel pomeriggio.

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