Crosetto a Giorgetti: «Sul prestito “Safe” aspetto una risposta» 

Il Consiglio dei ministri dura meno di un quarto d'ora. E fila via liscio, nonostante più di quaranta minuti di attesa dei ministri mentre Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani si vedono tra loro prima della seduta. Un «normale confronto informale», dicono ambienti del governo, che prosegue dopo la riunione a Palazzo Chigi, col ministro della Difesa Guido Crosetto. È proprio lui “la notizia” del giorno in realtà, perché rende pubblico il pressing sul collega Giancarlo Giorgetti (con cui però ha conversato a lungo, con toni distesi, in attesa della riunione) per sapere se entro fine mese potrà firmare alcuni accordi per nuovi investimenti sulla Difesa da finanziare con Safe, il prestito europeo per la spesa militare.

Intanto il Consiglio dei ministri dà l’ok al rinnovo delle missioni internazionali. Sarà la relazione al Parlamento a dettagliare quali; di certo non ci può essere un riferimento allo Stretto di Hormuz. I cacciamine italiani sono già in Sicilia «pronti ad avvicinarsi» in qualsiasi momento, ricorda Crosetto. Ma serve il cessate il fuoco. Intanto però Crosetto deve aggiornare i dispositivi di difesa nazionale. Ma per il governo, come ha ribadito lo stesso Giorgetti al question time di mercoledì, è più urgente la risposta al caro energia. Il ministro dell'Economia ufficialmente non replica a Crosetto, che ha fatto sapere di avergli scritto «due volte» e di essere in attesa di «una risposta», per sapere se potrà firmare i nuovi contratti di investimento. Ma sempre al question time aveva ricordato che anche Safe (all'Italia sono già stati riconosciuti 14,9 miliardi dal 2026 al 2030) rimane pur sempre un prestito. Quindi «non certo a costo zero». E se anche ha «il vantaggio di dilazioni e tassi vantaggiosi», implica comunque «l'obbligo della restituzione». Spetterà alla premier fare una sintesi.

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