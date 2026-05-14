Onda di Bandiere Blu per 17 Comuni sardi 

Avrà forse portato bene il film di Riccardo Milani, che l’ha scelta come set per raccontare la storia di Ovidio Marras in “La vita va così”. Dopo le troupe, a Tuerredda arriva anche la Bandiera Blu: insieme a Porto Tramatzu e a Le Sabbie Bianche, la spiaggia regala al Comune di Teulada un nuovo ingresso nella lista del prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee, la Foundation for environmental education, facendolo entrare nel circolo dei 257 comuni rivieraschi di tutta Italia e degli 87 approdi turistici premiati. Undici in più rispetto alla scorsa edizione, con la Liguria in testa ma la Sardegna resta regina del Mediterraneo.

La classifica

Undici località new entry, con 14 nuovi ingressi e tre Comuni fatti fuori dai criteri rigidissimi ufficializzati a Roma, nella sede del Cnr, durante la tradizionale cerimonia. Entrano Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri (tutte in Calabria), Rimini (Emilia Romagna), Andora e Taggia (Liguria), Limone sul Garda (Lombardia), Morciano di Leuca e Tricase (Puglia), Ispica e Lipari (Sicilia), Monte Argentario (Toscana). E Teulada, al debutto in Sardegna. Non ottengono la riconferma i Comuni di San Felice Circeo (Lazio), Patù e Castrignano del Capo (Puglia).

La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di Bandiere Blu, arrivando a 35 località. Seguono Puglia e Calabria, con 27 riconoscimenti ciascuna. Restano a quota 20 Campania e Marche, con la Toscana che le raggiunge. Segue la Sardegna, con 17 Comuni colorati di blu. Subito dopo la Sicilia, che sale a 16 località. Altrettanti riconoscimenti vanno all'Abruzzo.

Bandiere sarde

Fuori dalla top five nazionale, è comunque un bel risultato per l'Isola. Con il nord che trionfa a mani basse tra i nuovi vessilli assegnati e la grande sorpresa di Teulada: unica novità sarda, che mette in tasca il suo primo riconoscimento. È in realtà il secondo per Tuerredda, 13ª nella classifica “Europe’s 50 Best Beaches”; debutto assoluto per le spiagge di Sabbie Bianche e Portu Tramatzu.

Gli altri sedici comuni isolani che tengono stretta la bandiera sono quasi tutti nel Sassarese e dintorni. Confermati Castelsardo (Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani), Sorso, Sassari (con Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda). Premiate Santa Teresa Gallura, Aglientu (Rena Majore, Lu Chiscinagghju, Vignola Mare) e Badesi.

Confermate a La Maddalena - Bassa Trinità, Carlotto/Nido d’Aquila, Cala Garibaldi/Due mari/Relitto (Isola di Caprera), Lo Strangolato, Monte d’a Rena, Porto Lungo, Spalmatore, Punta Tegge, resistono anche Palau (Palau Vecchio, Isolotto, San Teodoro), La Cinta e Budoni - Baia di Budoni.

Centro-sud

Nella provincia di Oristano sventola forte la bandiera a Torregrande; l’Ogliastra festeggia per Tortolì: Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Foxilioni, La Capannina, Porto Frailis, San Gemiliano, Cala Muresca. Esultano anche a Bari Sardo, con riconoscimenti per Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina, Cea, Planargia. Magro bottino per Cagliari e hinterland: l'onda blu si ferma solo a Mare Pintau (giurisdizione di Quartu) e al Poetto. Nel Sud Sardegna, a parte Teulada, bandiere per Sant’Antioco - Maladroxia/Coacuaddus.

Porti turistici

Premi anche per i porti turistici: i migliori d'Italia sono 87, con 3 nuovi ingressi. Venticinque riportano alla Sardegna. In provincia di Sassari: Santa Teresa Gallura (Santa Teresa Gallura, Cala Gavetta (La Maddalena), Poltu Quatu Marina dell’Orso (Arzachena), Marina di Porto Cervo (Arzachena), Marina di Portisco (Olbia), Marina di Portorotondo (Olbia) e il porto Turistico di Castelsardo (Castelsardo). In Ogliastra la Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese (Baunei). Nella provincia di Cagliari confermata la Marina di Capitana (Quartu Sant’Elena).

Criteri rigidissimi

Alla base della selezione ci sono criteri rigidissimi: non basta il mare bellissimo, che la Sardegna di certo ha. Sotto la lente ben 33 parametri esaminati dalla Fee: conta la qualità delle acque di balneazione ma pesano anche altri elementi, come l’efficienza dei depuratori e della rete fognaria, la raccolta differenziata, l’accessibilità delle spiagge, la sicurezza dei bagnanti, la presenza di piste ciclabili e aree pedonali, l’educazione ambientale, la tutela delle aree naturalistiche e i servizi turistici. Tutti elementi chiave per ottenere l'ambita Bandiera Blu.

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