«Moda sì grazie, ma rinasco con la musica» 

Un nuovo inizio per Federico Spinas che, dopo aver superato un delicato intervento al cuore, riparte dalla musica. Il modello cagliaritano, in passerelle per Dolce & Gabbana e Giorgio Armani, punta ora sulla canzone.
l A pagina 50
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un nuovo inizio per Federico Spinas che, dopo aver superato un delicato intervento al cuore, riparte dalla musica. Il modello cagliaritano, in passerelle per Dolce & Gabbana e Giorgio Armani, punta ora sulla canzone.
l A pagina 50