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La storia
15 maggio 2026 alle 00:17

«Moda sì grazie, ma rinasco con la musica» 

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Un nuovo inizio per Federico Spinas che, dopo aver superato un delicato intervento al cuore, riparte dalla musica. Il modello cagliaritano, in passerelle per Dolce & Gabbana e Giorgio Armani, punta ora sulla canzone.

l A pagina 50

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