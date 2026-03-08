Pioggia e grandine, danni alla viabilità nelle campagne 

Nuragus ancora colpita dal maltempo. Il temporale di sabato pomeriggio ha aggiunto danni a quelli già provocati dal ciclone Harry, per il quale l’amministrazione aveva dichiarato lo stato di calamità naturale.

Numerosi problemi causati alle strade, diverse frane, galberi spezzati e persino lo sversamento di rifiuti dalla ex discarica comunale di Nuraxi Matta. Il maltempo di sabato è stato caratterizzato da una forte grandinata e piogge intense che hanno danneggiato soprattutto la viabilità rurale.

«Non è più possibile intervenire ogni anno solo in emergenza», ha detto il sindaco Giovanni Daga, «servono interventi strutturali e la Regione deve istituire un fondo fisso annuale dedicato alle strade agricole». Secondo il sindaco di Nuragus bisognerebbe intervenire sulle strade con con calce o materiali idonei, realizzando cunette, guadi e corrette pendenze e, dove possibile, asfaltature mirate. «Le strade di campagna non sono infrastrutture secondarie», ha aggiunto, «ma sono la spina dorsale della nostra economia: qui operano aziende agricole, allevamenti ovini e il settore del latte e dei formaggi».

La rete rurale è battuta ogni giorno da trattori, camion del latte e macchine agricole e questo richiede che venga garantita la sicurezza. Inoltre sono ormai numerosi gli hobbisti che si occupano di vigneti e uliveti e contribuiscono alla cura del paesaggio e al sostegno economico delle famiglie. «Investire sulla viabilità rurale», ha concluso Daga, «significa sostenere agricoltura, lavoro e territorio». (s. g.)

