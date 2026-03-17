VaiOnline
San Sperate.
18 marzo 2026 alle 00:14

Pioggia di euro per lavori e siti storici 

Attesi da anni, ecco i 12 milioni all’Unione Comuni del Basso Campidano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Un lavoro ambizioso da circa 12 milioni di euro che ci permette di intervenire su siti anche di interesse storico, puntiamo a eseguire i lavori entro la fine del 2026». È in sintesi il progetto dell’Unione dei Comuni “Basso Campidano: arte, sport e buon cibo a un passo dalla città”. A parlare è il presidente dell’Unione, Massimo Pinna, anche sindaco di Villasor: racconta di una serie di interventi il cui iter è stato a tratti «difficoltoso» e lungo, ma ora finalmente avviato.

La soddisfazione

È una «grandissima soddisfazione» per Stefano Annis, sindaco di Nuraminis, dove sono stati «avviati finalmente i lavori di completamento di un’incompiuta inserita nei programmi elettorali negli ultimi trent’anni». È il restauro e completamento di Casa Mudu: sarà un centro polifunzionale di inclusione socioculturale. «Un tassello fondamentale nel centro storico di Nuraminis. Entro il 2026 dovrebbe essere completato», continua Annis. «La riqualificazione, con la realizzazione della pavimentazione stradale in pietra, porterà alla rigenerazione urbanistica dell'intera area del Montegranatico, la chiesa della Madonna del Rosario e la chiesa di San Pietro». Solo per questo progetto c’è un milione e 350mila euro, cui si aggiungeranno altri 325mila euro regionali e 40mila dal bilancio comunale.

Lungo elenco

La lista comprende tutti i Comuni dell’Unione. A Monastir alcune operazioni sarebbero già partite: si programmano il recupero e la valorizzazione della Fortezza di Baratuli (800mila euro), il completamento del centro sportivo polifunzionale Santa Lucia (170mila) e un percorso ciclo-pedonale nel Parco Monte Zara (780mila). A Ussana il miglioramento delle terme romane (280mila) e la riqualificazione del ponte Segafenu (270mila). A San Sperate un centro espositivo culturale (un milione e mezzo) e una struttura nel parco Pixinortu (300mila). A Samatzai centro polifunzionale (500mila), Sa Pinnetta (500mila), Su Nuraxi, Chiesa Santa Barbara e Domus Abis (250mila a progetto). A Villasor interventi su case campidanesi (300mila), Parco S’Isca (450mila), Su Pardu (400mila) e Castello Siviller (600mila). E un milione per interventi territoriali su tutti i Comuni.

L’attesa

Il protocollo d’intesa era stato firmato nel 2021, ma l’iter è stato più lungo del previsto. «Vogliamo creare attrattiva senza dover guardare alla città, anche se siamo molto vicini a Cagliari. Abbiamo tanti siti storici nei nostri paesi», chiude Pinna. «Vogliamo portare turismo. Ora abbiamo tutte le autorizzazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La sindaca Contini: «Contatteremo la Regione per valutare come agire»

Torri alte 200 metri tra le domus de janas

Impianto eolico a Putifigari: il Tar accoglie il ricorso di Edison L’Isola senza protezione dopo la bocciatura delle Aree idonee 
Lo. Pi.
Il conflitto

Diplomazia e dialogo, la linea prudente dell’Italia

«Contrari all’intervento armato nello Stretto di Hormuz» Crosetto: una missione internazionale sotto l’egida Onu 
Lo prevede l’accordo preliminare firmato dalla Regione che ha deciso anche di ritirare il ricorso presentato nel 2023

Aeroporti, un destino da merce di scambio

Dopo la privatizzazione gli scali dell’Isola possono essere rivenduti nel giro di due anni 
Alessandra Carta
Il caso

La Corte d’appello vaticana: processo Becciu da rifare

«Diritto di difesa non pienamente garantito», i giudici decretano la «nullità relativa del primo grado» 
L’inchiesta

Armi e pestaggi: arrestato Baby Gang

Il trapper accusato anche di violenze sulla ex: «Non hai diritto di parola» 