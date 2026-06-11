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Anfiteatro romano.
12 giugno 2026 alle 00:30

«Piena collaborazione tra Comune e Soprintendenza» 

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Una pace, di fatto, non c’è, perché una controversia tra Comune e Soprintendenza non c’è mai stata. Anzi. E il sopralluogo tecnico di martedì scorso all’Anfiteatro, per verificare lo stato dell’arte, conferma la piena e continua sinergia tra le due amministrazioni. «Premesso che i due enti operano nell’ambito di una costante e consolidata collaborazione», premette la Soprintendente Elena Anna Boldetti, «la Soprintendenza non ha fatto nessun blitz, perché la Soprintendenza non fa blitz. Quello del 9 giugno è stato un sopralluogo tecnico di routine, preventivamente concordato ed è uno dei numerosi sopralluoghi che la Soprintendenza svolge costantemente in accordo con le amministrazioni locali, finalizzato all’individuazione di soluzioni condivise», aggiunge.

«Queste azioni sono legate alla missione comune di tutela del patrimonio e alla volontà di far fruire il bene al pubblico come parco archeologico e contenitore di eventi culturali con un’area spettacoli», dice ancora la Soprintendente.

Sulla riapertura dell’Anfiteatro si parla da 15 anni. Quest’anno sembra la volta buona. «L’amministrazione e la Giunta stanno lavorando dal momento in cui le stesse si sono insediate. In collaborazione con la Soprintendenza, il primo sopralluogo col sindaco Massimo Zedda e l'allora soprintendente Monica Stochino è stato fatto a settembre 2024», spiegano dalla Soprintendenza. «Lo stanziamento regionale, per un importo di 400 mila euro, finalizzato ad aprire il sito alle visite, venne decretato alla fine dello stesso anno ma assegnato al Comune nel 2026. Ora, effettuati tutti gli studi e le verifiche necessarie, si avvicina il momento di dare inizio ai lavori».

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