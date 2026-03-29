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30 marzo 2026 alle 01:10

pibiri lancia l’arborea: Quinta vittoria di fila 

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Arborea 2

samugheo 0

Arborea (4-4-2) : Manzato, Demuru, Cammarota, Perilli (39’ st Medaglia), Szafran, Sabatel, Pibiri, Sperandio, Wolhein, M. Atzeni (45’ st Corona), Serpi (32’ st A. Casu). In panchina Stevanato, Capraro, M. Casu, Orro, Costella. Allenatore Firinu.

Samugheo (4-3-3) : Cabasino, Fernandez, Zucca, Sardu (20’ pt Demelas), Cinà, Manca (43’ st Capra), S. Frongia, Fadda (27’ st Frau), Erbì (34’ st Macis), Hurtado, M. Frongia (43’ st Pretta). In panchina Carta, Ginesu, Demurtas, Gallon. Allenatore Piras.

Arbitro : Palmeri di Cagliari.

Reti : 38’ pt e 22’ st Pibiri.

Note : ammoniti Perilli e Wolhein. Recupero 1’ pt – 4’ st. Spettatori 200.

Arborea. Una doppietta di Pibiri permette all’Arborea di superare il Samugheo (2-0) e conquistare la quinta vittoria di fila. Al 12’ e al 22’, su assist di Perilli, Pibiri ha due buone occasioni per sbloccare il risultato. È al terzo tentativo, al 38’, che la punta di casa va in gol con un bel diagonale alla sinistra del portiere. Nella ripresa, al 22’ il raddoppio del solito Pibiri su assist di Serpi. Nel finale il Samugheo cerca la via del gol, prima con Hurtado al 29’ (bella parata di Manzato), poi con Fernandez al 39’, ma la palla termina fuori. ( g. pa. )

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