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Fonsarda.
31 maggio 2026 alle 00:30

Piazza Giudicessa Elena, via alla riqualificazione con giardini e parcheggi 

Il progetto: realizzare un collegamento tra i parchi con percorsi ciclopedonali 

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Addio all’ultimo sterrato. Alla Fonsarda si completa dopo anni la riqualificazione delle aree libere incastonate tra i palazzi con l’avvio dei lavori per la trasformazione dello slargo triangolare di piazza Giudicessa Elena, dietro il T Hotel, in un’area verde in piena regola, dotata di impianto di illuminazione pubblica e collegata ai vicini parchi Giovanni Paolo II e della Musica mediante percorsi ciclabili. In precedenza nel quartiere erano già state realizzate altre quattro piazze-giardino, tra cui il parco “Siro Vannelli”, in altrettanti spazi pubblici che versavano da lungo tempo in stato di totale abbandono e degrado.

Le novità

Quello che era solo uno sterrato fangoso (o polveroso a seconda della stagione) usato come parcheggio di fortuna, si trasformerà in un giardino fruibile da tutti, residenti in primis, nell’ambito di un più ampio progetto della Città metropolitana, approvato nel 2023, che mira ad interconnettere i parchi cittadini tramite percorsi ciclabili con inserimento di fasce verdi. «L’intervento attualmente in corso», riferisce l’assessore alla Mobilità e all’infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis, «è finalizzato alla realizzazione di uno spazio verde percorribile e di parcheggi a norma. Rientra nel progetto dei “Percorsi verdi” e in quello di abbattimento delle isole di calore per il miglioramento della qualità urbana e della vita dei cittadini».

Il futuro

Lo slargo spoglio e dissestato di piazza Giudicessa Elena sarà dunque completamente ridisegnato «al fine di gerarchizzare le diverse percorrenze e implementare la dotazione di verde finora assente», si evince dalla scheda illustrativa del progetto. I sensi di percorrenza dell’area triangolare, punto di intersezione di ben quattro diverse vie, subiranno una parziale modifica. «Ciò al fine di consentire, dove possibile, la presenza di un solo senso di marcia, fatta eccezione per il tratto che da via dei Donoratico si immette su via del Nastro Azzurro, riducendo la carreggiata stradale a favore dello spazio pedonale». L’incremento del sistema di illuminazione e degli attraversamenti pedonali consentirà di aumentare la sicurezza e la visibilità, aggiungendo un nuovo spazio pubblico a misura di più categorie di utenti. Un’altra buona notizia, insomma, che si somma al recente avvio dei lavori di manutenzione straordinaria (a cura del servizio Verde) nell’antistante parco di via dei Donoratico, dove si sta provvedendo alla impermeabilizzazione delle vasche con l’obiettivo di ripristinare gli originari laghetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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