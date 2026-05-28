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Caso Garlasco.
29 maggio 2026 alle 00:30

Perizia psichiatrica per Sempio: «Valutare anche la pericolosità» 

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Pavia. Una perizia psichiatrica per valutare "le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere" di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. L’ha disposta il procuratore della Repubblica di Pavia Fabio Napoleone che ha nominato come consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Il procuratore scrive in una nota che a seguito del deposito da parte della difesa di diverse consulenze tecniche “e considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti (con scadenza fissata al 28 settembre 2026), si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti”. Con un approfondimento delle indagini si allontana, dunque, la fase dell'eventuale richiesta di processo.

Le richieste

L'incarico allo psichiatra Roberto Catanesi è finalizzato alla “acquisizione di specifiche valutazioni tecnico-scientifiche, necessarie per accertare: l'eventuale sussistenza, in capo all'indagato, di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione”; la presenza “di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i fatti contestati"; e infine l’eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale". Le determinazioni assunte, spiega Napoleone, "sono volte ad assicurare una ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata della vicenda”. L'avvocato Liborio Cataliotti, che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, ha commentato così la richiesta: «Non si può imporre a una persona di sottoporsi a una perizia e questo lo valuteremo noi del team difensivo, se e quando farlo sottoporre. Va da sè che siccome la Procura lo ha chiesto, se e quando lo chiederemo noi immagino che la Procura non potrà dire di no».

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