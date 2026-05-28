Incendiari di nuovo in azione: 80 auto in cenere 

Devono essere entrati dai terreni incolti vicini per posizionare gli inneschi incendiari tra una fila e l’altra di auto parcheggiate all’aperto, pronte per essere noleggiate dai turisti. Almeno in due, se non di più, hanno agito nel buio, prima che albeggiasse. Un testimone però si trovava sulla provinciale 44 a quell’ora, verso le cinque del mattino, e ha avvertito chiaramente uno scoppiettìo che ha preceduto la fiammata altissima. Il bilancio è pesante: cinquanta auto in cenere un’altra trentina seriamente danneggiate.

Nel mirino

È la seconda volta in due mesi che i fratelli Vittorio e Stefano Ledda subiscono un attentato nel grande parcheggio antistante l’aeroporto Riviera del Corallo. Lo scorso marzo, con le stesse modalità, erano andate in fumo 14 macchine pronte per essere caricate sulle bisarche, i grandi rimorchi a due piani utilizzati per il trasporto delle automobili, e trasferite verso altre destinazioni. Questa volta il danno si aggira sui due milioni di euro. I fratelli Ledda sono gestori e custodi della Galdieri rent, azienda di autonoleggio con sede a Salerno. «Abbiamo presentato una denuncia contro ignoti – spiega Stefano Ledda – e non mi spiego il motivo di tanto accanimento. Rivalità a livello commerciale? Non saprei. Sicuramente siamo tra i più forti del settore, lavoriamo ad Alghero e a Olbia. Ma non abbiamo mai ricevuto minacce in 26 anni di attività».

Le indagini

Non ci sono telecamere in quello spiazzo di terra antistante l’aeroporto: «Le avevamo smontate perché siamo in attesa di autorizzazioni da parte dell’ispettorato». Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Due squadre di pompieri hanno raggiunto la provinciale dalla sede centrale, poi si è aggiunta la squadra del distaccamento di Porto Torres e il funzionario di guardia, c’erano pure i militari di Alghero e la Polaria, che ha consentito ai mezzi dei vigili del fuoco l’ingresso all’interno dell’aeroporto per il rapido rifornimento di acqua. Ma ormai il danno era fatto.

L’emergenza

Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha sentito telefonicamente Stefano Ledda per esprimere la vicinanza dell’Amministrazione comunale e ribadire la determinazione istituzionale nell’affrontare l’emergenza insieme a Prefettura e forze dell’ordine. Il prossimo Comitato provinciale di ordine e sicurezza era già in calendario per mercoledì 3 giugno e si occuperà della vicenda. All’incontro parteciperà anche il procuratore di Sassari Armando Mammone, che da ieri si sta occupando della vicenda e al momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Il primo cittadino ha ricordato come già nei mesi scorsi il Comune avesse formalmente chiesto al Governo nazionale un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. «Rivolgo un appello a tutte le forze politiche affinché sostengano con forza la necessità di un intervento deciso e concreto da parte dello Stato», aggiunge il primo cittadino secondo cui «tutti gli episodi che si sono susseguiti nel recente passato sembrano essere episodi singoli, slegati uno dall’altro». Non la pensano così gli avversari politici. «Non siamo più davanti a episodi sporadici o marginali, ma a un’escalation che rischia di compromettere il clima di serenità e sicurezza della nostra comunità e di colpire duramente il tessuto economico e produttivo della città», commenta il consigliere di Forza Italia Marco Tedde. L’ex sindaco Mario Conoci spinge per un tavolo straordinario sulla sicurezza, mentre per Michele Pais della Lega «è arrivato il momento di una mobilitazione comune, istituzioni e città». Anche per Fratelli d’Italia «serve una risposta netta, compatta e monolitica da parte dell’intera comunità algherese».

RIPRODUZIONE RISERVATA