Due liste a Muravera, una sfida tra giovani per succedere a Piu 

Agli inizi di aprile – quando mancava meno di un mese alla presentazione delle liste – il Comune di Muravera rischiava di finire in mano ad un commissario: nessuno (o quasi) sembrava disposto a candidarsi. Alla fine invece le liste sono due: da una parte il consigliere dissidente Michele Secci, dall’altra l’esponente della minoranza (ed ex assessora al Bilancio) Francesca Mattana.

Secci, 36 anni, consulente aziendale (ha lavorato anche in Consiglio regionale come impiegato amministrativo contabile), guida la lista “Muravera Insieme”. «Ho deciso di candidarmi – spiega – quando si stava facendo sempre più insistente la voce dell’arrivo del commissario. Sarebbe stata un’offesa verso il territorio e i cittadini, non potevamo permettercelo». Una decisione non facile «ma non potevo dire di no ad un gruppo di cittadini che crede in me. Ha prevalso lo spirito di servizio, credo che chi ha il coraggio di metterci la faccia ha già vinto».

Il sogno

Tra i primi punti c’è il decoro urbano «perché è la nostra cartolina». Poi il potenziamento dei servizi sociali con l’apertura di uno sportello amico: «I cittadini potranno sentirsi liberi di rivolgersi, appunto, allo sportello. Il rafforzamento del servizio passa anche dalla collaborazione con la Asl». Infine il turismo: «Deve vivere 365 giorni l’anno. Pensiamo alle montagne, agli stagni, alle camminate per attività di birdwatching». Quanto alla Sagra degli Agrumi «anticipiamola a febbraio o marzo, come era un tempo. Il clima è favorevole, il prodotto c’è e allunghiamo la stagione. Con un occhio attento agli agrumicoltori». Spostandosi a Costa Rei «saranno resi partecipi dell’azione amministrativa, puntiamo fra l’altro sul miglioramento del servizio di igiene urbana col contributo dei barracelli». Quanto alla squadra di governo «sarà decisa in base ad un equilibrio tra voti, competenze e serenità del gruppo». Non manca un riferimento al San Marcellino: «Dipende dalla Regione ma noi possiamo esercitare una pressione costante e battere i pugni, ogni giorno».

La rivale

Mattana, 38 anni, agente immobiliare, guida la lista “L’Altra Muravera”. Confida di aver sciolto le riserve solo a metà aprile «perché ho consapevolezza dello stato delle cose, c’è davvero tanto da fare. Questo mi ha fatto davvero pensare ma alla fine mi sono sentita in dovere di restituire la fiducia al gruppo che, appunto, ha riposto in me la fiducia chiedendomi di candidarmi».La prima cosa da fare «è recuperare il rapporto con la cittadinanza. Predisporremo un calendario con gli orari di ricevimento. Tutti i consiglieri incontreranno i cittadini». Serve poi una collaborazione con i dipendenti comunali: «Spiegherò loro – aggiunge – il programma, gli obiettivi e le priorità di intervento. Noi possiamo essere la testa ma loro sono le braccia operative». C’è da correre per la stagione turistica «anche perché è già partita». Quanto alla Sagra degli Agrumi «pensiamo a degli eventi tutto l’anno coinvolgendo gli agrumicoltori. Porteremo i turisti direttamente sulla pianta». Per Costa Rei «la soluzione è quella degli appalti pluriennali per verde e manutenzioni con operai presenti tutto l’anno». Sugli assessori «ci ragioneremo dopo le elezioni, ho piena consapevolezza delle potenzialità della squadra. Ciascuno avrà una delega». L’amministrazione uscente «si è impegnata in un periodo difficile ma è stata carente nella comunicazione coi cittadini». Tra le battaglie da portare avanti c’è quella per il San Marcellino «ma occorre combattere assieme ai Comuni del Sarrabus e del Gerrei. Abbiamo già una proposta da condividere per ridare un ruolo all’ospedale individuando alcune specialità».

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