VaiOnline
Le inchieste.
29 maggio 2026 alle 00:31

Anche la Dda indaga sulla Riviera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mettere le mani sulle attività più redditizie dell’economia algherese, acquisire e controllare aziende con risorse finanziarie di “dubbia provenienza”. Alghero, la conferma arriva da fonti investigative qualificate, è da tempo uno degli oggetti del desiderio per la rete di investitori, interfaccia della criminalità organizzata (in prima fila la camorra). Le indagini sul raid incendiario di ieri sono in corso e non è possibile fare alcuna anticipazione ma è certo che l’episodio deve essere inserito in un contesto e in un tessuto dal quale arrivano segnali allarmanti. Il procuratore generale Luigi Patronaggio ha attivato protocolli che vedono coinvolte Dda di Cagliari, Procura di Sassari e Prefettura, l’obiettivo è un’attività informativa finalizzata alla prevenzione.

In silenzio

Dalle indagini, condotte dalla Dda di Cagliari e da altre Dda della Penisola, emerge l’attenzione degli investitori legati alle cosche per i poli turistici di Alghero e OIbia. Nella città catalana l’obiettivo di massima dell’interfaccia finanziaria dei clan sono le rendite garantite dagli immobili e da attività commerciali e turistiche ben avviate. Le operazioni avvengono sull’esistente e attività come quelle dell’autonoleggio attirano i professionisti incaricati di far fruttare le risorse dei gruppi criminali. Si tratta di una valutazione generale che non può essere applicata automaticamente all’atto intimidatorio di ieri. Va anche detto che le azioni di acquisizione e controllo di pezzi del tessuto economico avvengono in modo asettico, senza il ricorso alla violenza. Ma è altrettanto vero che ad Alghero non è possibile non prendere atto di un’escalation di atti intimidatori.

«Serve l’intelligence»

Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) ha raccolto i dati degli episodi avvenuti nell’arco di poco più di un anno e parla di «incendi di autovetture, lettere anonime e telefonate minatorie, manifestazioni di una strategia di intimidazione». Il segretario provinciale del Siulp, Massimo Pala, dice: «La priorità assoluta è rafforzare le articolazioni della Polizia di Stato, e più in generale delle forze dell’ordine, che si occupano di attività informativa e investigativa. Serve subito altro personale, operatori in grado di sapere e capire che cosa stia realmente avvenendo ad Alghero».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Settemila abitanti finora senza assistenza primaria, in tanti non si curano

Asl e servizi sociali, una rete per la periferia

Cagliari: a Sant’Elia nasce l’ambulatorio di prossimità 
Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Due liste a Muravera, una sfida tra giovani per succedere a Piu

Mattana e Secci, stesso obiettivo: valorizzare la sagra delle arance 
Gianni Agus
L’assessora Manca: «Nessuna chiusura, faremo scelte responsabili». Il centrodestra: «La maggioranza penalizza l’Isola»

L’ultimatum di Ryanair: «Pronti a lasciare»

La compagnia «delusa dalla Regione» per il mancato taglio delle tasse sui diritti d’imbarco 
Alessandra Carta
Caos voli, riunito ieri il Comitato di monitoraggio

Continuità, sardi a terra La Giunta minaccia penali: «Il bando va rispettato»

Al. Car.
L’attentato

Incendiari di nuovo in azione: 80 auto in cenere

Alghero, seconda intimidazione in due mesi per i fratelli Ledda: «Mai ricevuto minacce» 
Caterina Fiori
La protesta

«No ai soldati israeliani in vacanza»

Cori e striscioni nell’aeroporto di Elmas per l’arrivo dei primi aerei da Tel Aviv 
Marco Noce
Palermo

Ville, conti e oro: trovato il tesoro del boss

Il patrimonio di Messina Denaro in mano a una famiglia: tre agli arresti 