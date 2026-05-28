«No ai soldati israeliani in vacanza» 

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Elmas. Cori, bandiere palestinesi e striscioni contro il genocidio: questo, ieri mattina all’aeroporto di Elmas, per i viaggiatori in arrivo da destinazioni internazionali extra-Schengen. Nel mirino dei manifestanti (una quindicina nei momenti di maggior partecipazione, nonostante le centinaia di messaggi girati sui social) c’erano in particolare i passeggeri dei quattro voli provenienti da Tel Aviv, operati dalle compagnie El Al, Israir e Arkia Israeli Airlines. Il primo è atterrato intorno alle 8,45, l’ultimo alle 14,30.

Civili o militari?

Chi c’era a bordo? «Civili», secondo la Questura che ieri ha presidiato lo scalo con un vistoso schieramento di forze: davanti all’area arrivi stazionavano un furgone cellulare, due auto degli artificieri e una delle squadre cinofile con cani specializzati nell’identificazione di esplosivi, mentre all’interno si notavano parecchi agenti in divisa e altrettanti in abiti borghesi. Per i manifestanti, tutti identificati e filmati dalla Digos, il sospetto è che a venire in vacanza in Sardegna con mogli e figli siano soldati coinvolti nelle operazioni a Gaza e nel sud del Libano, le une e le altre caratterizzate da un alto numero di vittime civili (tanti i bambini) e dalle sistematiche distruzioni di infrastrutture, inclusi scuole e ospedali. Come era successo l’anno scorso a Santa Teresa di Gallura, verrebbero nell’Isola per “decomprimere” lo stress da guerra e i disagi raccontati da tanti reduci.

“L’arrivo di voli provenienti da Tel Aviv, accompagnato da una schiera di mezzi di sicurezza e dalle legittime preoccupazioni espresse da cittadini e associazioni riporta al centro una questione politica e morale che il Governo continua a ignorare”, hanno dichiarato Sabrina Licheri, Mario Perantoni e Susanna Cherchi, i parlamentari sardi del M5s: “Chiediamo al Governo massima trasparenza su quanto sta avvenendo e quali siano le interlocuzioni in essere rispetto all’arrivo di questi voli in Sardegna”, concludono.

Come riconoscere i soldati

In Israele l’obbligo di prestare servizio militare riguarda un’alta percentuale della popolazione: la leva dura circa 32 mesi per gli uomini e circa 24 per le donne, e dopo il servizio attivo molti entrano nelle riserve e possono essere richiamati periodicamente per addestramento o mobilitazione fino ai 40–50 anni circa, a seconda del ruolo. Ma come riconoscere un soldato israeliano in vacanza con moglie e figli? Negli orari degli atterraggi dei voli da Tel Aviv i manifestanti hanno accolto chiunque si affacciasse nell’area arrivi internazionali inneggiando alla libertà della Palestina, paragonando il sionismo al nazismo e invocando lo “stop al genocidio”. Una manifestazione pacifica e rispettosa nonostante i toni duri: «Killers, murders, Free Palestine». Diversi passeggeri hanno sorriso e simpatizzato.

Collegamenti stagionali

Il collegamento diretto fra il capoluogo sardo e la capitale israeliana è uno dei 109 voli da e per 26 Paesi annunciati per la stagione estiva da Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Elmas. Da ieri, per i prossimi mesi, ogni giovedì e ogni domenica ci saranno quattro arrivi. Un collegamento geopoliticamente più “sensibile” di tutti gli altri: il dispositivo di sicurezza organizzato dalla Questura sembra destinato a ripetersi per tutta l’estate. In parallelo alle manifestazioni di protesta.

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