05 gennaio 2026 alle 00:07

Pericoli e proteste per i marciapiedi dissestati: pedoni a rischio 

Proteste e pericoli per i pedoni in viale Colombo a causa della pavimentazione del marciapiede che risulta essere divelta in più punti.

Ormai da tempo, alle spalle dell’ex hotel Mediterraneo e di piazza dei Centomila, sono saltate molte delle piastrelle in cemento che componevano la passeggiata a ridosso dello svincolo per Su Siccu. Una situazione di rischio visto che quell’area è diventata una delle più frequentate, specie dai giovani, per l’elevata presenza di locali e punti di ritrovo poco distante. Non a caso, infatti, in tanti lasciano l’auto lungo viale Colombo per poi raggiungere gli amici, ma rischiando sempre di cadere per via dei marciapiedi irregolari e delle piastrelle che possono far inciampare chi si distrae.

Il dissesto è visibile in più punti: a far “saltare” la pavimentazione potrebbero essere state le radici degli alberi che abbelliscono il viale, ma anche dei lavori privati non eseguiti a regola d’arte. Per eliminare i rischi, in ogni caso, sarebbe necessario effettuare un’opera di manutenzione dei marciapiedi ed eliminare le buche nella passeggiata. Interventi che i cittadini chiedono nei marciapiedi di altre zone della città che si trovano nella stessa situazione.

