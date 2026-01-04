Ondata di scioperi, in Sardegna bus fermi venerdì 9 

Finite le festività natalizie cominciano gli scioperi nei trasporti. In questo mese sono undici le giornate di protesta programmate: alcune a livello locale e regionale, come in Sardegna; altre di carattere nazionale. L’astensione dal lavoro riguarda bus, treni, aerei e taxi. Gli stop saranno da quattro a 24 ore.

Si parte giovedì 8 gennaio con uno sciopero che colpirà l’Italia a macchia di leopardo: braccia incrociate alla Tua, la Società unica abruzzese, nelle province di Pescara, Chieti e Teramo. Personale fermo anche alla Evas di Napoli e alla Sasa di Bolzano,

Venerdì 9 sarà la volta della nostra Isola: per l’intera giornata astensione dal lavoro nelle aziende del trasporto pubblico locale. Collegamenti non garantiti nemmeno dai dipendenti della Swissport Italia all'aeroporto di Milano Linate. Nello stesso scalo, ma anche a Malpensa, sempre venerdì sciopero anche nella società che gestisce i servizi di Handling (assistenza a terra e bagagli). Per otto ore non lavoreranno nemmeno le hostess di Vueling e per ventiquattro quelle di easyJet. Sabato 10 gennaio si mobilitano i dipendenti di Rfi che lavorano nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.

Lunedì è sciopero di ventitré ore nella società Trenord. Il 13 si fermano per l’intera giornata i taxi, con una chiamata alla protesta a cui hanno aderito una ventina di sigle sindacali. Sempre martedì, stop di 24 ore in Umbria, per i dipendenti della Busitalia Sita nord. Trasporto merci al palo il 14, per ventiquattro ore: in questo caso incrociano le braccia i lavoratori della Dinazzano Po e quelli della Captrain Italia. Il 15, invece, protesta il personale del gruppo Atm di Milano, ancora per l’intera giornata.

Il trasporto pubblico locale torna a scioperare il 16 in Molise, per cinque ore, con una mobilitazione che coinvolgerà le aziende del servizio extraurbano. A Roma non lavorano le autolinee Scoppio (4 ore) e gli autoservizi Russo. Ancora: 24 ore di astensione per chi guida i bus delle società Segesta a Palermo, Etna trasporti a Catania, Interbus a Enna. Il 23 gennaio, per otto ore, non lavora il personale di Trenitalia Omcc a Napoli, il 29 quello di Conerobus di Ancona. Il 30 è ancora sciopero in Rfi a Bologna e per le autolinee Gallo, Giamporcaro e Sais. Il 31 protestano contro l’Enav i controllori di volo in servizio a Verona.

